“La variante Delta no es la predominante, pero está en camino de serlo. A todas las regiones españolas nos preocupa la incursión de esta variante de la covid-19”, manifestó Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de la Salud, en su intervención en el curso el ‘Impacto social y económico en Canarias de la Covid19’, de la XXIX edición de la Universidad de Verano de Maspalomas.

Sin embargo, Domínguez apuntó que las vacunas protegen a la población, pero nos preocupa el aumento de las hospitalizaciones. “En Tenerife, solo en el Hospital de La Candelaria hay más de 115 hospitalizados. La situación es preocupante y por eso nos agarrábamos a la decisión del toque de queda, aunque la justicia no lo haya aceptado”, informa el gabinete de prensa de la Universidad de Maspalomas.

En su conferencia sobre la ‘Capacidad y actuación de los servicios sanitarios y sociales’, Domínguez dijo que los planes son que, en el mes de julio, el 70% de la población canaria esté vacunada. “Tenemos previsto vacunar a menores de 12 a 13 años, para el inicio del curso escolar y recuperar a esa población que no se ha vacunado desde diciembre. Daremos una segunda vuelta con todo, para que después del verano toda la población esté vacunada”.

Sobre la no aplicación del toque de queda en España, manifestó que “estamos muy tristes por la situación judicial. En otras comunidades autónomas, como Valencia, parece que la sensibilidad de los jueces es diferente, y más, cuando la Fiscalía se había posicionado a favor de esa medida, porque es una de las pocas que le quedaban a la comunidad autónoma. La plantearemos ante el Tribunal Supremo para poder alcanzar instrumentos que necesitamos disponer en el Servicio de Salud, “que somos los que tenemos que pelear con la pandemia”.

Sobre los casos detectados en personas vacunadas, explicó que “la vacunación completa lo que hace es impedir que se desarrolle la enfermedad, pero no que la puedas adquirir. Se está adquiriendo entre las personas jóvenes, que tienen contacto con las personas mayores de su familia. Pero estamos vigilantes y lo que debemos atender e impedir que se desarrolle”.

Adelantó que, a partir del 20 de julio, las farmacias ofrecerán test de antígenos sin recetas. “La aplicación de esta norma será coordinada con los Colegios de Farmacéuticos y de cualquier positivo se informará de manera inmediata, al igual que lo hacen los laboratorios privados. Es un sistema de detección que funciona mejor cuando hay síntomas, pero cualquier positivo debe comunicarse, aislarse y hacer todo el trabajo de rastreo y esto será un trabajo adicional para el Sistema de Salud.

Por su parte, Beatriz González López-Valcárcel, catedrática e investigadora en Economía de la Salud española, intervino con la ponencia ‘Economía de la salud vs salud de la economía’, también se mostró partidaria de aplicar el toque de queda, porque “de cara a la población no ayuda mucho esta decisión. Necesitamos tener comunicación clara con la población sobre qué debemos hacer, como comunidad, para protegernos. El recibir mensajes contradictorios de diferentes fuentes, no ayuda. Sobre todo, en un momento en el que en Europa está empezando a pasar lo que le pasó a España hace dos semanas”.

Beatriz González manifestó que, en el mapa de Europa, hasta el 4 de julio, “España estaba en rojo, excepto dos comunidades, Galicia y Castilla La Mancha, mientras que toda Europa estaba en verde, excepto, en naranja, un par de sitios en Suecia e Irlanda”. En su opinión “no se puede bajar la guardia. La tasa de incidencia en jóvenes entre 20 y 29 años es 10 veces mayor, a la de las personas de 70 años. Está claro cuál es el grupo de riesgo, ahora mismo”. La solución, expuso, es “vacunar lo más rápido posible a este grupo de población, sobre todo por la aparición de la variante Delta.

“Creo que en Canarias hemos sido muy sensatos, por lo menos yo veo a la gente por la calle, los jóvenes, teniendo prudencia, con mascarillas y distancia. Debemos seguir con un control de la policía, aunque no es muy efectivo. Lo más efectivo es la consciencia de que ´esto va con todos y de cómo lo hagamos cada uno”.

Para concluir Beatriz González dijo que “la quinta ola ya está aquí, pero con diferencia de las anteriores. Afortunadamente las personas con mayor riesgo estamos vacunadas. Es una ola muy explosiva, con más de 500 casos de contagios diarios en Canarias, pero de momento en hospitales y Ucis no se advierte tanto, aunque subirán los ingresos hospitalarios en las próximas semanas, pero pasará”.

El impacto de la covid-19 en la economía canaria

Mañana jueves, Domingo Lorenzo, licenciado en Economía, Ciencias y Técnicas Estadísticas, Administración y Dirección de Empresas, expondrá, a las 12 horas, la conferencia ‘El impacto de la Covid-19 en las economías insulares de Canarias’, al que seguirá la intervención de Antonio González, doctor, por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, asesor, consultor y experto en gestión y planificación estratégica, con la ponencia ‘Del cero al cierre turístico. Estrategia de reactivación, innovación y transformación, a través del turismo activo y de naturaleza’.

En la última jornada del viernes, Jin Taira, vicerrector de Internacionalización de la ULPGC, expondrá la conferencia ‘[re]PENSAR el HÁBITAT en la era del COVID, para acabar con la intervención de Patricio Viñayo, periodista y miembro de la Comisión Delegada de La Liga y consejero de la Sociedad Española de Futbol Profesional, que hablará de ‘Estadios vacíos: el virus de la ausencia’.

La edición número 29 está organizada por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el Cabildo de Gran Canaria, en colaboración con la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias. Asimismo, colaboran Rotary International, Real Sociedad Económica de Amigos del País, GLOBAL, Templo Ecuménico Playa del Inglés, Asociación Chrysallis Canarias, AIDER Gran Canaria, Casa Museo Tomás Morales, Clúster Audiovisual de Canarias, Instituto del Cine Canarias, Asociación de Cultura y Patrimonio de Canarias y Fundación Parque Científico Tecnológico y la Asociación de Cultura y Patrimonio de Canarias (CUPACAN) y CANALUZ.