La Fiscalía solicita doce años de prisión para cada uno de los dos ciudadanos colombianos que están acusados de cometer un homicidio en grado de tentativa y un robo con violencia sobre una pareja de franceses en la zona litoral de Playa de las Américas, en el municipio de Arona. Las víctimas recibieron golpes y diversas cuchilladas, que, de no ser por la atención médica urgente, les podía haber costado la vida. Su objetivo era robar objetos de valor a las personas afectadas, pero, gracias al testimonio de testigos, el individuo que portaba el arma blanca fue interceptado y detenido poco después de los hechos y el segundo, dos días más tarde.

El hecho ocurrió en el paseo Francisco Andrade Fumero, a la altura del centro comercial Presidente

El brutal ataque ocurrió a las cuatro de la madrugada del 29 de agosto del 2018 en el paseo Francisco Andrade Fumero, a la altura del centro comercial Presidente. Los dos varones sudamericanos estaban acompañados de una mujer y que no intervino en la agresión. La pareja había tomado unas copas y fue a sentarse en un banco de dicho peatonal, que da a la playa. De repente, el acusado de menor altura, John Smith G., se sentó por el lado derecho del hombre galo, lo abrazó y le puso un objeto punzante en el cuello para que le diera lo que llevaba. La víctima se revolvió y ambos terminaron en el suelo. El turista recibió varias puñaladas, a pesar de que tenía más fuerza que su atacante, indicó la mujer francesa.

De forma paralela, la afectada, que es policía en su país, fue atacada presuntamente por el implicado de mayor altura, Juan Esteban G., que quería sustraerle un bolso. En un determinado momento, la mujer le dio una patada a este individuo y lo tiró a la playa, pero este regresó al paseo y se abalanzó de nuevo sobre su novio. Supuestamente, John Smith G. le propinó varias cuchilladas, una de ellas en el abdomen y dos más en un brazo. Se levantó el vestido para que viera que ya estaba herida y el agresor de más altura se asustó. En opinión de la víctima, que habló ayer por videoconferencia, eso tal vez le salvó la vida.

John Smith G. explicó que esa noche consumió cocaína, pastillas y alcohol, así como que no se acuerda de haber participado en los hechos, sino de levantarse en el calabozo a la mañana siguiente. Argumentó que no le hacía falta robar, porque en ese momento trabajaba y tenía dinero, tras vivir un año y tres meses en España. Además, dijo que no tenía sentido matar a alguien por un reloj y un bolso. Supuestamente ambos acusados han tenido problemas en prisión y la madre de Juan Esteban denunció ayer que, además, una tía suya ha recibido amenazas por parte de un hermano de John Smith a raíz de este caso. Dijo que Juan Esteban no quiso pagarle el gramo de cocaína que le pagó y por eso le dio un puñetazo en la nariz. Tras el aviso dado por los testigos la noche de los hechos, este hombre fue localizado por una patrulla de la Policía Nacional cerca del Hotel Vulcano. Quedó detenido después de que los testigos confirmaran que participó en los hechos. Tras declarar en la Comisaría, dijo que también había participado su amigo Juan Esteban, de quien no solo aportó su identificación, sino el lugar en el que vivía en Los Cristianos.

Juan Esteban G. niega que atacara a los franceses, ya que, tras recibir el puñetazo por parte de John Smith, su madre lo llevó a un centro médico y después se acostó. Fue detenido el 31 de agosto. Aclaró que no le hacía falta robar, puesto que hasta una semana antes trabajó en un hotel de cinco estrellas de Costa Adeje. Cree que el otro acusado lo implicó «por envidia, porque yo estaba trabajando y él, haciendo de las suyas». Reconoció que tiene miedo a lo que el otro implicado le pueda hacer en el centro penitenciario, tras los «recados» que ha recibido.