Los colegios de farmacéuticos de Canarias presentaron hoy la novena edición de la campaña Verano y Salud, en donde recuerdan a la población que cuidarse y disfrutar no solo no son términos antagónicos sino que están unidos. Con el lema Cuida tu vida y sigue disfrutando, los sanitarios recuerdan que la COVID-19 no es el único peligro que se afrontará este verano, en el que la relajación de las medidas sanitarias pueden acarrear descuidos con graves consecuencias para la salud.

La presidenta del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Canarias y del COF de Las Palmas, Loreto Gómez Guedes, el presidente del COF de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Ángel Galván González, y la vocal de alimentación del colegio de Las Palmas, Silvia Lara Afonso Trujillo, fueron los responsables de presentar la campaña, en la que no faltan medidas para evitar la propagación de la COVID-19.

“En un mundo en donde disfrutar de la vida parece vinculado a los excesos, los farmacéuticos de Canarias queremos recordar que cuidarse es lo que realmente permite que disfrutemos más y mejor de ella”, afirmó Gómez Guedes.

Destacó que “la pandemia nos ha quitado muchas cosas, pero nos ha enseñado que la salud es la mayor de nuestras posesiones. Cada pico de esta pandemia nos recuerda que podíamos haber disfrutado más y mejor de la vida si nos hubiéramos cuidado”.

Por su parte, Manuel Ángel Galván aseveró que en la campaña de este año “el Consejo tiene presente a la COVI-19, pero también queremos recordar que no podemos bajar la guardia ni con las consecuencias del sol sobre la piel y los ojos, o la necesidad de hidratarse o de tener recursos sanitarios para protegerse de las picaduras de insectos y medusas”.

El presidente de los colegiados de la provincia de Santa Cruz de Tenerife consideró que “las ganas de compartir con las amistades, salir y disfrutar de lo que hemos perdido no justifica que nos descuidemos a la hora de disfrutar de las vacaciones, porque las consecuencias pueden ser muy graves. Los peligros no pierden vigencia por estar en una pandemia, más bien lo contrario”.

Piel, ojos, higiene y distancia

Fue la vocal de Alimentación del COF de Las Palmas, Silvia Afonso, la encargada de explicar el contenido propio de la campaña, destacando la necesidad de seguir usando mascarilla, cuidar la higiene de manos y mantener la distancia de seguridad.

“En cuanto a lo específico del verano”, explicó, “en las redes sociales de los colegios farmacéuticos de ambas provincias, se irán publicando una serie de infografías para recordar los mensajes claves en fotoprotección, evitar los daños oculares, las picaduras, y vigilar la hidratación y la alimentación, y también podrán ser consultadas en las webs de ambas instituciones”.

“Con o sin la COVID”, dijo, “las radiaciones solares pueden convertirse en un enemigo si no se toman medidas, al igual que el calor puede afectar gravemente a la hidratación y una mala alimentación, causarnos problemas de salud”.

Afonso señaló que la campaña constará de cuatro fechas claves repartidas por toda la etapa estival: “16 de julio, 30 de julio, 6 de agosto y 13 de este mismo mes”, y todas estas fases tienen como objetivo “recordar a la ciudadanía que es importante mantener la precaución todo el año, pero especialmente durante nuestras vacaciones, que es el momento que más tiempo estamos expuestos”.