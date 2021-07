Cuatro menores permanecen ingresados con la covid en las Islas

La quinta ola pasa factura a los más jóvenes. En los hospitales canarios hay cuatro menores ingresados con la covid-19, una circunstancia que no ha sido habitual a lo largo de los dieciséis meses de pandemia. La más pequeña de estos pacientes es una niña de solo cuatro años, que está en la planta covid del Hospital Materno Infantil de la capital grancanaria y que tiene patologías previas. En la Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) de Pediatría del Hospital Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, hay dos niños, de 5 y 11 años, y un joven de 17 años, está siendo atendido en planta en el mismo centro sanitario. No obstante, uno de estos tres menores no permanece hospitalizado por un cuadro clínico asociado al SARS-CoV-2, sino por otras patologías y fue diagnosticado de covid en el cribado que se realiza a los enfermos antes de su ingreso.