La profesora ayudante doctor del Departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Leticia Morata Sampaio, publica el artículo ¿Tenemos miedo de quitarnos la mascarilla?, en la plataforma de divulgación científica The Conversation. En este artículo la profesora señala que desde que empezó la pandemia, la mascarilla se ha convertido en una de las medidas más eficaces para frenar la transmisión del SARS-CoV-2 y "pasamos de mirar con asombro a quienes las llevaban, a ser codiciada por todos en los inicios del estado de alarma".

Sin embargo, en determinadas ocasiones, aunque ya no son obligatorias, hay quienes han decidido seguir utilizándolas. "Comprender el porqué podría ayudar a las autoridades sanitarias a orientar las medidas de contención y las campañas dirigidas a mejorar las prácticas preventivas. Analizar los motivos para el cumplimiento de las medidas es tan necesario como analizar las causas de su incumplimiento", apunta la especialista.

Morata señala que "si el motivo de usar mascarillas fuera el cumplimiento de las normas impuestas, cuando la obligación desapareciese, o no estuviéramos vigilados, dejaríamos de usarlas. Pero si, junto a las normas, se han generado creencias y hábitos, el cambio de conducta podría persistir aunque no haya leyes externas".

Solo un 25% de la población considera que tienen riesgo de enfermar de la covid-19

Para entender estas conductas es útil "el modelo de creencias de la salud, una teoría clásica de psicología, que sugiere que las creencias sobre las amenazas de la enfermedad y la efectividad de las medidas pueden predecir nuestras conductas". No obstante, detalla Morata, "solo un 25% de la población considera que tienen riesgo de enfermar de la covid-19, por lo que si no lo consideramos una amenaza, tenderemos a protegernos menos".

Asimismo, las valoraciones personales sobre la posibilidad de enfermar de covid-19, según un estudio reciente, suelen tener un sesgo optimista. Es decir, explica, "creemos que tenemos menos posibilidad de enfermar que otras personas, aunque se nos informe de los riesgos".

"Ahora que nos encontramos en pleno momento de cambio en nuestra relación con las mascarillas, debemos decidir (en las situaciones en las que no es obligatoria) cómo y cuándo usarla. Hemos de aplicar la responsabilidad individual. Recordemos que el cumplimiento adecuado de las medidas de prevención, junto con nuestra responsabilidad, nos puede ayudar a volver a mostrar nuestras caras", expone la profesora de la ULPGC.

Por esto, "es fundamental valorar que el miedo sin información, no es suficiente. Necesitamos sensibilizar a la población, permitirles comprender la situación y disponer de los recursos suficientes para cumplir las medidas de seguridad", concluye el artículo.

