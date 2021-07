Un test que genera dudas

«¿Este test sirve para acreditar un resultado negativo si me voy de viaje?» Pregunta un cliente de la Farmacia Rogelio Tenorio Hernández, haciendo referencia a las pruebas autodiagnósticas de Covid-19 que, desde ayer, se venden sin receta en las farmacias. “No, eso debe certificarlo de forma oficial un laboratorio”, responde la farmacéutica de esta botica situada en la calle León y Castillo de la capital grancanaria. Lo cierto es que son muchas las dudas que manifiesta la ciudadanía sobre este producto, que permite obtener resultados en apenas 15 minutos. “Los test los teníamos desde hace tiempo, lo que antes solo podíamos venderlos con prescripción. Ha venido gente preguntando, pero no se han vendido demasiados”, manifiesta Montserrat Tenorio, farmacéutica adjunta de este establecimiento.

Loreto Gómez advierte de la importancia de notificar los positivos al SCS

El modo en el que debe ser tomada la muestra y la interpretación de los resultados son otras de las grandes inquietudes de la población. Por eso, los farmacéuticos se preocupan por facilitar todas las instrucciones necesarias para que el test se realice de forma correcta en los domicilios, pues, de lo contrario, puede dar lugar a falsos negativos. «Lo más importante es introducir correctamente el hisopo en la nariz –a 2,5 centímetros de profundidad– y dar alrededor de cinco vueltas en cada orificio. Cuando se mezcla el fluido con la solución tampón, el usuario podrá ver cómo se va creando una línea de control. Si esto no se produce es porque no hay sustancia y, por tanto, se ha hecho mal la prueba, pero si aparece una línea en la letra C y otra en la T, la muestra es positiva en coronavirus », detalla.

Pero, ¿es necesario realizar una prueba PCR para confirmar un diagnóstico positivo? En base a las indicaciones de la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) de Las Palmas , Loreto Gómez, sí. «Siempre que la muestra refleje un resultado positivo, el Servicio Canario de la Salud –SCS– va a solicitar que se haga una prueba PCR para ratificar el diagnóstico», aclara.

Y es que solo a través de la alerta a las autoridades sanitarias se pueden iniciar las labores de rastreo de todos los contactos estrechos de los pacientes aquejados de la afección. «Nosotros apelamos a la responsabilidad individual de las personas que compran estos test, pero sabemos que son un arma de doble filo y corremos el riesgo de que algunas decidan no notificar el diagnóstico y, si no se encuentran mal, salir a la calle», advierte.

Las pruebas no están admitidas para certificar en viajes un resultado negativo en la afección

Precisamente, para evitar que esto suceda, desde el Consejo de Colegios Farmacéuticos de Canarias han contactado con el SCS para colaborar en la práctica de estos test y acompañar a los pacientes durante la realización. «Aún no nos han dado una respuesta oficial», manifiesta Gómez.

La jornada transcurrió con escasas ventas del producto en su farmacia de Lomo Blanco. Sin embargo, en otras, se agotaron las existencias. «Esto nos da esperanza, ya que parece que las personas están siendo responsables y quieren despejar sus sospechas, lo que nos ayudará a controlar un poco esta quinta oleada», sostiene con firmeza Loreto Gómez, si bien afirma que ahora mismo la distribución «es limitada» porque la demanda es alta. «Cuando esto ocurre, la distribución se limita un poco para evitar que algunas farmacias hagan acopio y otras queden desabastecidas», subraya.

La botica Giner García pone un claro ejemplo. “Ya nos hemos quedado sin test y los proveedores solo envían ahora unos pocos test por cada farmacia. Nosotros teníamos 12 y hemos vendido todos», apostilla Luis Giner Díaz, titular de la farmacia junto con su esposa Teresa García Rodríguez.

A juicio de Giner, el decreto por el que se regula la venta de estas pruebas sin receta debería haber entrado en vigor mucho antes, con el fin de contribuir con el diagnóstico precoz. «Todo lo que sirva para ayudar a frenar la pandemia es bien recibido. Estamos hablando de un test que es adecuado para las personas que presentan sintomatología compatible con el virus, o bien, para aquellas que hayan estado en contacto con un paciente positivo», explica.

«Nosotros teníamos 12 y los hemos vendido todos», manifiesta el boticario Luis Giner Díaz

De hecho, su aprobación se produjo con el claro propósito de poder aliviar la presión que sufren los centros de Atención Primaria y mejorar la capacidad diagnóstica del sistema sanitario. «Esto nos va a permitir controlar mejor la pandemia y va a aportar tranquilidad a las personas, porque hay mucha gente que está muy nerviosa con todo lo que ha sucedido y sigue sucediendo», valora Patricia Sanz, propietaria de la farmacia que lleva su nombre en la calle de los Martínez de Escobar, donde hasta la víspera de poder dispensar estas pruebas sin receta acudieron muchas personas para preguntar sobre su disponibilidad. «Hoy, en cambio, –ayer para el lector– ni han venido a comprarlo ni han preguntado tanto por el producto», señala Sanz.

En las farmacias canarias, las pruebas individuales tienen un precio que ronda entre los seis y los 12 euros, aunque también pueden adquirirse en envases de cinco kits, cuyos precios varían en función de cada botica. Cabe resaltar que los expertos recomiendan recurrir a los test rápidos de antígenos entre los cinco primeros días del inicio de los síntomas.