La incidencia está disparada en Canarias a causa de la quinta ola de la Covid-19 que está sufriendo no solo las islas, sino el resto del país en los últimos días. A causa del incremento de contagios, para evitar la propagación del coronavirus, las autoridades han vuelto a poner en marcha distintas restricciones, como entre ellas el acceso a los hospitales.

Esto ha llevado a Sandra Porcel a llevar una iniciativa a través de las redes sociales para buscar cómo hablar con su abuela, que está ingresada y aislada, a causa de estas medidas ya mencionadas, en el Hospital de La Candelaria.

"¿Algún enfermero o médico que esté de urgencias en La Candelaria, en Tenerife,? Mi abuela está ingresada e incomunicada. No tiene móvil, ni sabe leer, y cómo no se puede pasar, no hemos podido tener contacto con ella. Necesito un pequeño favor, lo agradecería mucho", publicó la joven en su cuenta de Twitter.

Y por una vez, las redes sociales han dejado de lado su carácter más polémico y ha mostrado su labor humanitaria. Muchos usuarios han mostrado su apoyo a Sandra.

"Muchísimas gracias de corazón. No pensé que el tweet fuese a tener tanta repercusión. Hemos conseguido información detallada del estado de mi abuela y, con suerte, algún enfermero se pasará a animarla. Contactar con ella va a ser difícil dada la situación, pero estoy más tranquila", afirmó sobre los mensajes de ánimo que recibió.

El poder de transmisión de las redes sociales permitió que la historia llegase a un sanitario de la Candelaria que accedió a ayudar a Sandra y a su familia. "Más que agradecida de nuestro personal sanitario, de todos los que me habéis hablado, enfermeros, médico, celadores..., y habéis movido hilos para ayudarme. Finalmente he conseguido ver a mi abuela por videollamada", aseguró.

@EnfrmraSaturada @enfermeraapuros Si me compartís el tweet lo apreciaría un montón🤍 Simplemente es para que alguien se pase a verla y le de un poco de conversación, saber cómo está y animarla un poco. Muchas gracias! — Sandra Porcel 🇮🇨 (@SandraaPH) July 23, 2021

Y decir que en ningún momento mi tweet ha sido una critica hacia el personal sanitario, para nada, les agradezco muchísimo su trabajo y sé que la están cuidando. Soy consciente de la situación y sé que todo este caos que hay ahora es porque urgencias vuelve a estar desbordada. — Sandra Porcel 🇮🇨 (@SandraaPH) July 23, 2021

Mil gracias de corazón por haberlo hecho posible, te aseguro que este gesto no lo olvidaré nunca!!! Y mi abuela y mi familia tampoco @Ayozeleon89 🤍🙏🏻 — Sandra Porcel 🇮🇨 (@SandraaPH) July 23, 2021

El semáforo de restricciones canario

Nivel 1:

Cierre perimetral - Sin restricciones: No se aplican restricciones para la entrada y salida de la isla.

Toque de queda - Anulado: No se aplica ninguna limitación a la libertad de circulación de personas en horario nocturno.

Vida social - Grupos de diez: Los encuentros en espacios públicos y privados tienen un aforo máximo de 10 personas, salvo convivientes.

Restauración - 10 fuera, 6 dentro: Los locales deberán cerrar antes de las 02.00 horas. Máximo diez comensales por mesa en el exterior y 6 en interior. Aforo del 100% en terrazas y del 75% en interior. En barra, un máximo de cuatro clientes. Es obligatorio solicitar a los clientes que consumen en el interior sus datos personales.

Deporte - Equipos de 10: En interiores y al aire libre, las actividades grupales deben ser de un máximo de diez personas, incluido el monitor, cuando no se pueda mantener la distancia interpersonal, y aforo del 75%. Permitidas las competiciones federadas no profesionales.

Nivel 2:

Cierre perimetral - Sin restricciones: No se aplican restricciones para la entrada y salida de la isla.

Toque de queda -Anulado: No se aplica ninguna limitación a la libertad de circulación de personas en horario nocturno.

Vida social - Grupos de seis: Los encuentros quedan limitados a un máximo de 6 personas en espacios públicos y privados, salvo convivientes

Restauración - Límite en las mesas: Las mesas deben tener máximo seis comensales en exteriores y cuatro interiores. Aforo del 75% en terraza y 50% en interior. Se cierra a las 00.00h. Es obligatorio tomar los datos de los clientes que consuman en el interior.

Deporte - Equipos de 6 personas: En los centros deportivos y también al aire libre, las actividades grupales tendrán un máximo de seis personas, incluido el monitor. No se puede superar el 50% del aforo.

Hospitales - Visitas supervisadas: Las visitas están limitadas y se hacen bajo supervisión

Nivel 3:

Cierre perimetral - Sin restricciones: No se aplican restricciones para la entrada y salida de la isla.

Toque de queda - Anulado: No se aplica ninguna limitación a la libertad de circulación de personas en horario nocturno.

Vida social - Grupos de cuatro: Los encuentros quedan limitados a un máximo de cuatro personas, salvo convivientes.

Restauración - Abren los interiores: Deben cerrar a las 00.00 horas y las mesas deben tener un máximo de cuatro comensales. Se puede servir en interiores, tras avalarlo el TSJC, y las terrazas no pueden superar el 75% del aforo. Se permite el servicio a domicilio hasta la medianoche.

Deporte - Gimnasios al 33%: En los encuentros deportivos, las actividades tendrán un máximo de cuatro personas, incluido el monitor. Los gimnasios abren al 33% de aforo. Se supenden las competiciones insulares.

Hospitales - Sin visitas: Las visitas quedan prohibidas.