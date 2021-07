Claves canarias del Certificado Covid

Identidad digital.

Para obtener las credenciales de acceso a la aplicación miHistoria , por ejemplo, se puede acudir al centro de salud que corresponda a cada usuario, donde el personal administrativo se encargará de explicar cómo activar lo que se denomina identidad digital. Los datos se notifican al momento en el teléfono móvil. «La otra forma de obtenerla es a través de la web –www.miscs.org–, pero para eso es imprescindible disponer de un certificado digital. Hemos pensado en los distintos niveles tecnológicos que tiene la ciudadanía y por eso hemos puesto a su disposición estas dos vías», explica Santana. Esta identidad será válida para todos los servicios digitales de la administración sanitaria.

Cambio de contraseña.

En base a las palabras del profesional, la contraseña que se suministra es de un solo uso y debe modificarse. «Enviamos un SMS para confirmar que el teléfono es el que figura en nuestra base de datos y el que tiene la persona a mano, pero por razones de seguridad, la contraseña es provisional. El SMS contiene una dirección web y debe cambiarse a través de esta», detalla. Cabe resaltar que solo es posible asociar un número de teléfono por cada usuario y, en ningún caso, puede haber dos personas registradas con el mismo. «La segunda anularía a la primera», agrega.

Servicios.

Según indica Felipe Santana, este proyecto ofrece cada vez más servicios y, ahora mismo, permite acceder a datos administrativos, informes clínicos –partes de baja e informes radiológicos o de los servicios de Urgencias, entre otros–, antecedentes clínicos, historial de analíticas o diagnósticos. Además, se pueden consultar las próximas citas tanto en Atención Primaria como hospitalaria, la información de todos los fármacos que está tomando el paciente y su posología, el plan terapéutico que se debe entregar a las farmacias para que dispensen un medicamento, el historial de vacunas –incluidas las del coronavirus–, informes no clínicos –como puede ser el registro de manifestación de voluntades– y obtener los certificados covid. «Esta aplicación no permite solicitar citas, ya que para eso tenemos otra que se llama miCitaprevia», dice el coordinador.

Tipos de certificados covid.

Hay tres tipos: uno que acredita haber pasado la enfermedad en los últimos 180 días; otro que garantiza haber anotado un resultado negativo en la afección en una prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en las últimas 72 horas, o en las últimas 48, si se trata de un test de antígenos; y otro que demuestra que ya se ha recibido una o dos dosis de la vacuna contra el coronavirus. «Nosotros participamos en el proyecto piloto del Certificado Covid. El hecho de disponer de este documento, facilita los trámites en los países o comunidades autónomas a las que se viaja, pero hay que tener en cuenta las normas de cada territorio», informa María Jesús Millán. En este sentido, hay que decir que el SCS permite obtener dos recursos digitales distintos. Uno de ellos es un código QR, que contiene toda la información clínica y que puede ser reconocido por los lectores que se encuentran instalados en los aeropuertos. El otro, en cambio, es un PDF que también se puede mostrar en las zonas de control de estos espacios. Según garantiza la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, el certificado también será aceptado por los establecimientos de la región en los que se exija haber completado la pauta de vacunación para acceder a ellos. «Todos los certificados de vacunación que emitimos corresponden a personas inmunizadas en las Islas, pero a principios de agosto, gracias a un trabajo que hemos hecho con el Ministerio y con el resto de comunidades autónomas, los pacientes que han recibido la vacuna en cualquier otro lugar de España podrán obtener también sus certificados, siempre y cuando los tengamos registrados en nuestras tarjetas sanitarias», advierte Santana.

Obtención del documento.

Además de la app miHistoria, existen otras alternativas para obtener el Certificado Covid. «Hemos apostado por una aplicación específica que se llama miCertificadoCOVID, y que no exige identidad digital, además de crear la web www.micertificadocovid.com. Solo es necesario introducir el DNI y el número de teléfono y, si esa información coincide con la que tenemos en nuestra base de datos poblacional, enviaremos un SMS con un código», anota el coordinador. No obstante, a través de estas dos vías solo es posible obtener los certificados que acreditan resultados negativos en pruebas y los detalles de la pauta vacunal. «El que demuestra haber pasado el virus no se puede obtener porque contiene datos clínicos», precisa Millán.

Sistemas operativos

En la actualidad, miCertificadoCOVID solo se encuentra disponible para IOS y está a la espera de pasar el visto bueno de Android. El resto de aplicaciones pueden ser descargadas desde cualquier dispositivo, independientemente del sistema operativo.

Descargas.

Según los datos que maneja el SCS, hasta el pasado jueves, habían sido descargados 37.170 certificados covid acreditativos de pruebas diagnósticas negativas; 3.946 correspondientes a haber pasado la enfermedad; y 732.781 que demuestran haber completado la pauta de vacunación. En cuanto a aplicaciones, las cifras desvelan que la que cuenta con más descargas es miCitaprevia, con 534.000; le sigue miHistoria, con 260.300; y miCertificadoCOVID , con 18.700. Un total de 167.172 personas en el Archipiélago ya disponen de identidad digital.

Ventajas de las aplicaciones.

A juicio de Felipe Santana, una de las grandes ventajas de hacer uso de la web y de las aplicaciones del SCS radica en que logran evitar aglomeraciones en los centros sanitarios para realizar gestiones. «La asistencia a los centros de salud ha bajado gracias a estas herramientas», valora el profesional de la Gerencia de Atención Primaria.