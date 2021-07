El Gobierno de Canarias no cuenta con los farmacéuticos de las islas para luchar contra la pandemia . Así lo afirma la presidenta del Consejo de Colegios Farmacéuticos de Canarias, Loreto Gómez, quien además recuerda que en total son cerca de 800 las oficinas de farmacia « y que podrían servir para descongestionar el sistema sanitario, emitiendo certificados, haciendo pruebas diagnósticas o colaborando con el paciente en su realización, tal y como ocurre en otras comunidades». Y es que desde el inicio de la pandemia, este sector profesional ha ofrecido su colaboración al Ejecutivo autonómico. «En otras comunidades autónomas están siendo un pilar más en el control de la enfermedad. De motu propio, estamos recogiendo datos anónimos y voluntarios sobre los resultados de test de autodiagnóstico que se dispensan sin receta», enfatiza la presidenta.

Por su parte, el vicepresidente del Consejo, Manuel Ángel Galván, asevera que los «farmacéuticos somos sanitarios capacitados para asumir este tipo de responsabilidades, y no aprovecharlos es desperdiciar recursos en una situación sanitaria grave». Desde el Consejo de Colegios Farmacéuticos de Canarias se recuerda que hace varias semanas se presentó una propuesta a la Consejería de Sanidad para establecer pautas de colaboración, y que a pesar de las declaraciones de buenas intenciones a los medios, oficialmente no solo no se ha dado respuesta sino que todas las resoluciones y comunicados emitidos obvian a los farmacéuticos y sus capacidades sanitarias.