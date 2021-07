Darias y Maroto 'la lían' sobre la exigencia del uso del certificado Covid en bares y restaurantes

La titular de Sanidad ha señalado que las comunidades, dentro de sus competencias, pueden regular que en determinados interiores como bares o discotecas se exiga la documentación expedida por las propias autoridades autonómicas y que demuestra la vacunación completa o un test negativo. Pero ha asegurado que el pasaporte covid diseñado por la UE tiene un uso tasado: está diseñado para viajar en el interior de la Unión Europea. Según la ministra, ese es su encaje legal y cualquier otro requería de un nuevo amparo jurídico, por lo que el Gobierno no extenderá a toda España la exigencia en bares y restaurantes. Serán, pues, las comunidades autónomas las encargadas de decidir sobre este asunto.

Previamente, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que hay un “debate” ahora mismo entre comunidades autónomas y Gobierno sobre la posibilidad de imponer el pasaporte covid “para acceder a determinados establecimientos y acreditar usos distintos a los que se ha validado”, como ya ocurre en Canarias y Galicia. “Tenemos que dar respuesta a la pandemia, eso es siempre una prioridad, eso es lo urgente porque si no abordamos la pandemia no habrá recuperación del sector turístico”, ha añadido Maroto.

Según las cifras del Gobierno, en la actualidad en España hay 11,3 millones de certificados covid emitidos.

"No formaba parte del orden del día"

En la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial que se ha celebrado esta tarde, Darias ha sostenido que este asunto "no formaba parte del orden del día" y que, aunque algún consejero autonómico ha planteado esta cuestión, no se ha abordado "porque no formaba parte de mismo".

Esta misma mañana, Reyes Maroto ha anunciado en una rueda de prensa que el Gobierno debatiría con las comunidades autónomas sobre la aplicación del pasaporte Covid para entrar en bares o discotecas, dentro del marco del Consejo Interterritorial.

Sin embargo, Darias, a preguntas de los periodistas, ha recalcado que este tema no formaba parte del día y que, lo que le parece "muy importante" al Gobierno es alcanzar los "hitos" marcados por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de vacunar al 70 por ciento de la población.