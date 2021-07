Los jóvenes de 14 acuden a la llamada para vacunarse contra el coronavirus

Desde muy temprano, un nutrido grupo de menores permanecía ayer en fila en el terrero de lucha de Pedro Hidalgo, en compañía de sus padres, a la espera de recibir la vacuna contra el coronavirus. Y es que, desde este miércoles, la campaña se extendió a los jóvenes de a partir de 14 años en Gran Canaria y Tenerife, permitiendo el acceso a los sueros sin necesidad de solicitar cita previa. Según informó la Consejería de Sanidad, la jornada fue un éxito y concluyó con 3.590 dosis administradas entre las dos islas. Inicialmente, estaban previstas 2.500.

Algunos adolescentes no podían disimular el nerviosismo. Otros, en cambio, aguardaban su turno en cola, fuera del recinto, sin la menor muestra de inquietud. Marta Santana es una de las nacidas en 2007 que se animó a acudir ayer a este espacio de la capital grancanaria, donde había 500 dosis para inmunizar a la población que no se encontraba en las agendas del Servicio Canario de la Salud. «Me han puesto la vacuna de Moderna y la verdad es que el pinchazo no me ha dolido nada. Creo que es muy importante que toda la gente de mi edad se vacune para poder protegernos todos», apuntó desde las gradas, donde cumplía con los 15 minutos de espera que contempla el protocolo tras recibir la inyección.

A su lado se encontraba su madre, Teresa Melián, quien apeló a la responsabilidad para poder salir de esta crisis sanitaria. «Hay que ser responsables con la sociedad y acompañar a nuestros hijos a vacunarse. Estamos hablando de una actividad que, además de segura, es muy necesaria», valoró.

Con algunas reticencias, Daniel Nieto, de 14 años, recibió la inyección del suero de Moderna. «Mi madre me dijo que tenía que venir a vacunarme, pero yo no estaba muy convencido porque me habían dicho que dolía», confesó el joven, mientras miraba con complicidad a su progenitora, Yésica Martín. Si bien admitió que, únicamente, sentía una ligera molestia en el brazo. «Por lo demás, todo muy bien», agregó Daniel.

Ángela María Padilla es otra de las jóvenes de 14 años que cuenta desde ayer con la primera dosis de la profilaxis de Moderna. A pesar de esto, Padilla se mostró contundente al decir que no va a descuidar el cumplimiento de las medidas. «Seguiré teniendo el mismo cuidado que he tenido hasta ahora porque también podemos contagiarnos», aseveró. Por su parte, su padre, Vicente Padilla, quiso poner de relieve la necesidad de que la población, en general, y los jóvenes, en particular, entiendan la utilidad de las vacunas. «En casa somos cinco y ahora ya estamos todos vacunados. Es fundamental que los padres les expliquemos a nuestros hijos cómo funcionan las vacunas porque, en realidad, es algo que empezamos a recibir desde muy pequeños y que nos protege», expresó con firmeza.

Ricardo del Cristo y José Antonio Calderín son dos hermanos de 15 y 14 años, respectivamente, que también acudieron al terrero de lucha de Pedro Hidalgo con sus padres. «Cuando mi padre me avisó de que ya podíamos vacunarnos me alegré mucho», indicó José Antonio. Unas palabras que secundó Ricardo del Cristo, quien además animó a otros jóvenes a solicitar este recurso preventivo. «Entre más pronto nos vacunemos todos, antes volveremos a la normalidad. Por eso, todo el que pueda debe vacunarse», sentenció.

Lo cierto es que los profesionales se mostraron satisfechos con el inicio de la primera jornada de vacunación sin cita para los menores de 14 años. «Los adolescentes están respondiendo muy bien a la llamada. Solo en las dos primeras horas, atendimos a unas 300 personas y la mayoría tenía entre 14 y 15 años», informó la enfermera Tamara Panadero.

A juicio de la sanitaria, es conveniente recordar, especialmente a los más jóvenes, que aunque logren completar la pauta vacunal, aún no es posible bajar la guardia. «Hay que seguir respetando las normas de seguridad: uso de mascarilla, mantenimiento de la distancia interpersonal y lavado frecuente de manos. Es cierto que gracias a la vacuna podemos generar anticuerpos para defendernos de la enfermedad, pero el virus va a seguir estando presente y podemos infectarnos igualmente», subrayó.

Además del citado recinto capitalino, que operó entre las 9.00 y las 13.00 horas para estos usuarios, la vacunación sin cita se desarrolló ayer en la iIsla en la cuarta planta del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín –entre las 11.00 y las 19.00 horas–; Infecar –entre las 15.30 y las 18.00 horas– el pabellón Juan Vega Mateos –entre las 12.00 y las 14.00 horas–; el centro de salud de Escaleritas –entre las 12.30 y las 14.00 horas–; y en Expomeloneras –entre las 15.30 y las 18.00 horas–. La actividad continuará de lunes a viernes en los mismos espacios y en las mismas franjas horarias.