Dos profesores de la ULPGC ha sido seleccionado para optar al premio de Mejor Docente de España 2021 en la V Edición de los Premios EDUCA ABANCA. Los seleccionados son Javier Santana Martín, profesor de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la ULPGC y actualmente Director de Alumni y Formación Transversal del Vicerrectorado de Estudiantes, Alumni y Empleabilidad, y Mª del Pino Pérez de los Cobos Suárez, Profesora Asociada de Didáctica y Organización Escolar en la Facultad de Ciencias de la Educación.

Para estos premios los docentes no pueden presentar sus candidaturas, sino que son los alumnos, o en el caso de Educación Infantil y Primaria, las familias, quienes proponen a los candidatos. En esta selección se incluyen seis categorías: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, no formal, Formación Profesional y Universidad, para las que se han recibido 1178 propuestas y se han seleccionado 31 para la categoría de Infantil, 49 para Primaria, 26 para Secundaria y Bachillerato, 11 para no formal, 9 para Formación Profesional y 60 para Universidades.

El 30 de octubre de 2021 se publicará el listado de los 10 finalistas de cada categoría y el 15 de noviembre de 2021 las puntuaciones obtenidas por cada uno de ellos, obteniendo el título de Mejor Docente 2021 quien consiga la mayor puntuación.

Los Premios EDUCA ABANCA surgen en 2017 con el fin de mejorar la visibilidad de la buena práctica docente entre la sociedad y dar voz al alumnado y a sus familias a la hora de reconocer a aquellos profesores que destaquen por su buen hacer. El principal objetivo de la iniciativa es ensalzar la figura del buen docente, su implicación en el proceso de enseñanza, así como la importancia del papel que desarrollan estos profesionales en la sociedad.