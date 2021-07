La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha activado los planes de contingencia para los centros de Atención Primaria en el escenario de nivel alto de transmisión de COVID-19 para Gran Canaria y Tenerife que, entre otras medidas, suponen el aplazamiento de pruebas diagnósticas, la implantación de la consulta telefónica como sistema de atención médica preferente, la limitación del aforo en los centros de salud y la prórroga de tratamientos de fármacos durante los próximos tres meses para descargar de actividad burocrática a los equipos de atención primaria.

En un comunicado, Sanidad recuerda que los pacientes con síntomas compatibles con la COVID-19 deben llamar al 900 112 061 donde se indica qué hacer sin necesidad de acudir a los servicios de urgencias, lo que está totalmente contraindicado en tal caso. Los planes recogen medidas de gestión que permitan compatibilizar la atención a la COVID-19 con la actividad ordinaria, garantizando así una adecuada respuesta de los servicios asistenciales ante la actual situación pandémica.

Atención Primaria desarrolla un papel esencial en la pandemia originada por la COVID-19, en lo que respecta tanto al diagnóstico, mediante la realización de Pruebas Diagnósticas de Infección Activa, como al seguimiento del paciente COVID que no precisa ingreso hospitalario.

Actualmente, además de la atención al paciente no COVID, los profesionales de los centros de salud atienden a más de 12.700 casos activos, 10.000 más que los registrados a 30 de junio, y realizan la actividad de rastreo y seguimiento de los positivos y de sus contactos estrechos.

Además, Atención Primaria ejerce un papel fundamental en el proceso de vacunación en el que es mayoritariamente la Enfermería de las Gerencias de Primaria la que realiza esta actividad tanto en los centros de salud como en los puntos de vacunación masivos establecidos.

Ante el incremento de la incidencia de la transmisión del SARS CoV-2 entre la población y con ello del aumento de la presión asistencial, se activan las medidas contempladas de los planes de contingencia en ambas islas.

Medidas prioritarias en los centros de salud





- Consulta telefónica : Se establece como medio de atención preferente la consulta telefónica, estableciendo a criterio del profesional la necesidad de que sea presencial para evitar riesgos innecesarios asociados a la presencia física en los centros asistenciales. Se prioriza de este modo la atención a los pacientes de mayor riesgo frente a las consultas de seguimiento de los distintos programas de salud, priorizando también el seguimiento domiciliario.





- Aplazamiento de pruebas diagnósticas : También se contempla el aplazamiento de pruebas diagnósticas incluidas en la cartera de servicios de Atención Primaria como la realización de prestaciones no esenciales como las espirometrías, test no oclusivos (TNO) para detección de la ambliopía en niños, cirugía menor ambulatoria, retinografías de control, etc





- Se prorroga los planes de tratamiento : Además se toma medidas de desburocratización de la actividad tales como la ampliación, desde mañana y por un período de tres meses, de la cobertura de los planes de tratamiento, a excepción de los que contengan estupefacientes, o medicamentos y productos de visado.





- Reducción de las tareas administrativas : Otra de las medidas que se pone en marcha es la automatización de las solicitudes de transporte sanitario no urgente con el objeto de reducir las tareas administrativas en consulta.





- Reorganización de las consultas de seguimiento COVID : También se ha reorganizado las agendas de consultas de seguimiento de pacientes COVID y de contactos estrechos de casos positivos, reforzadas con el envío de sms a los casos positivos con indicaciones claras a seguir.





- Disminución de los tiempos de diagnóstico : se ha incrementado la capacidad de tomas de muestras para intentar disminuir al mínimo los tiempos de diagnóstico de positivos.





- Reducir el tránsito de personas en los centros : Las medidas están dirigidas a reducir el tránsito de familiares y acompañantes en los centros sanitarios y se fomentará que los pacientes, que lo precisen, acudan a los centros de Atención Primaria no acompañados salvo que por edad o situación clínica sea imprescindible. En el caso de Pediatría, el menor asistirá acompañado de un solo adulto. En los Servicios de Urgencias, se habilitarán circuitos para la circulación de pacientes con patología respiratoria a la entrada, una vez realizado el triaje.

- Aforos limitados : En cuanto a los espacios en los centros sanitarios, se adaptan las salas de espera para garantizar que lo no convivientes guarden la debida distancia de seguridad al sentarse, se establecerá un aforo limitado por medio de programación escalonada de citas y se respetarán las zonas de espera, evitando estancia en lugares inapropiados como pasillos o los exteriores al centro.





- Medidas de higiene y protección individual : En los centros se mantendrán las medidas de higiene y protección individual, como uso de mascarillas en todo momento, lavado adecuado de manos, distancia de seguridad en los espacios cerrados y ventilación.