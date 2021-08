La ULPGC se posiciona como referente mundial de igualdad en Acuicultura

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con uno de los grupos de investigación más prestigiosos a nivel internacional en Acuicultura, liderado por Marisol Izquierdo, vicerrectora de Investigación y Transferencia. Su trabajo no sólo ha situado a la ULPGC en los primeros puestos de los rankings, sino que ha contribuido a elevar el papel de la mujer en el ámbito de la ciencia. Un esfuerzo que ha consolidado a la institución como referente mundial en igualdad de género en el sector y que se traduce en importantes logros a nivel mundial. Uno de los más recientes es la beca 'Women in aquaculture' concedida por la empresa noruega Kvarøy Arctic que este año ha sido concedida a Marta Carvalho, doctorando del Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos-Ecoaqua de la ULPGC.

De nacionalidad portuguesa, la investigadora que realiza los trabajos experimentales de su tesis doctoral en el Grupo de Investigación en Acuicultura (GIA) del IU-Ecoaqua, fue seleccionada entre 200 candidatas de más de 30 países para una de las dos becas -la otra está destinada en exclusiva a investigadoras del continente africano-, del programa de ayudas del gigante nórdico, uno de los mayores productores de salmones sostenibles de acuicultura del planeta, dirigido al reconocimiento del papel de la mujer en dicho sector.

«Esta beca promociona, anima y visibiliza el papel femenino en la Acuicultura, un área donde muchas veces no se tiene acceso a la formación y a mejores oportunidades laborales por el simple hecho de ser mujer. Para mi es un honor representar a todas las compañeras en esta área a través de un reconocimiento tan importante», indicó Marta Carvalho.

Sostenibilidad

La joven investigadora obtuvo en 2018 una beca de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Aciisi), para desarrollar su tesis doctoral, dirigida por Marisol Izquierdo y Daniel Montero, centrada en hallar nuevos ingredientes que permitan el desarrollo de piensos para la acuicultura más sostenibles y eficientes a la hora de maximizar el crecimiento, la salud y el bienestar de las especies marinas propias de la acuicultura. «Me siento muy afortunada por formar parte del grupo de Acuicultura de la ULPGC donde trabajamos muchas mujeres, hay una cuota muy alta de igualdad que siempre ha sido muy incentivada por la directora, Marisol Izquierdo, defensora del papel de la mujer, no sólo en la industria de la acuicultura, sino en la investigación y en el mundo laboral en general».

La doctorando estudia nuevas fuentes de omega-3 para optimizar los piensos de peces

Aunque ella no ha sufrido personalmente las limitaciones en el acceso a la formación y nuevas oportunidades en este sector por el hecho de ser mujer, «debo representar igualmente a todas las mujeres del mundo que si lo sienten y que aún son muchas», subrayó Marta Carvalho.

Carvalho cursó el grado y máster en la Universidad de Oporto, su ciudad natal. En su último año de posgrado, gracias a una beca Erasmus+, realizó las investigaciones experimentales de su tesina en el grupo GIA del IU-Ecoaqua bajo la dirección de la profesora Izquierdo. Una experiencia « tan positiva para ambas partes» que decidió ingresar en el programa de doctorado de Acuisemar en 2017-2018.

Uno de los objetivos específicos de su tesis es estudiar nuevas fuentes de omega-3 para los piensos, particularmente de EPA y DHA, nutrientes de extrema importancia para los vertebrados en general, incluyendo los peces y los seres humanos. De esta forma, afirma Carvalho, «esas fuentes ricas en omega-3 permitirán, no solamente incrementar la eficiencia de la producción, sino también aumentar su contenido en el producto final que llega al consumidor, incrementado así los beneficios en la salud humana asociados al consumo de pescado».

La beca Women in aquaculture, dotada con 10.000 dólares -unos 8.400 euros-, le permitirá continuar formándose, participar en congresos científicos internacionales y hacer prácticas el próximo verano en las granjas de Kvarøy Arctic en Noruega durante un mes de forma remunerada. «Hasta ahora he trabajado fundamentalmente con dorada y corvina, y esta ayuda me permitirá trabajar con salmones. Los que nos formamos en acuicultura, a lo largo de nuestra carrera vamos a trabajar con muchas especies diferentes», indicó la doctorando de la ULPGC.

Women in aquaculture

En 2018, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (FAO), informó que las mujeres representaban sólo el 19% de los 20,5 millones de personas que trabajan en la acuicultura. A partir de esas cifras, la empresa Kvarøy Arctic inició en 2020 el programa