El 86,6% de los pacientes de intensivos no están inmunizados

El 86,6% de los pacientes con covid que se encuentran en las áreas de intensivos de los hospitales públicos del Archipiélago no están inmunizados contra la afección. Así lo garantiza la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, teniendo en cuenta los datos correspondientes al cierre de la jornada del martes. En ese momento, había 90 enfermos aquejados de coronavirus en estos espacios, de los cuales el 11,2% había sido inoculado solo con una dosis de las vacunas, el 66,29% no había recibido ninguna inyección y el 22,47% había completado la pauta.

No obstante, hay que subrayar que de los 20 pacientes que componen este último grupo, solo 12 estaban inmunizados, pues los ocho restantes no habían desarrollado los anticuerpos suficientes para protegerse de la infección por no haber transcurrido el tiempo necesario entre la administración de la segunda dosis y el momento en el que contrajeron la patología.

El 3 de agosto, en el Doctor Negrín había 14 pacientes covid en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI), con una media de edad cifrada en 61 años. Solo dos de estos enfermos había completado la pauta de vacunación. El paciente más joven de la Unidad tenía 19 años.

En el Insular- Materno Infantil había 21 enfermos con una media de edad de 50 años, si bien 15 de ellos no habían concluido la pauta. Cuatro de los seis que habían finalizado el proceso no habían alcanzado la inmunidad en el momento del ingreso. El más joven tenía 23 años.

La Candelaria contaba con 32 pacientes con 46 años de media. Del total, 29 no habían completado la pauta y, de los tres inoculados con dos dosis, solo uno se encontraba inmunizado. El paciente de menor edad tenía 11 años.

En la UMI del Hospital Universitario de Canarias, en cambio, había 17 afectados, de los que solo siete contaban con la pauta pertinente. Sin embargo, uno de ellos no se encontraba inmunizado frente al microorganismo. La media de edad en el área era de 46 años y el paciente más joven tenía 26.

Asimismo, en el Hospital General de Fuerteventura había dos pacientes sin vacunar en camas de críticos, mientras que en el Hospital General de La Palma había cuatro. Uno de ellos estaba inmunizado.

Hasta el martes, habían sido administradas 2.598.451 dosis de las vacunas y habían completado la pauta 1.230.325 personas, el 62,7% de la población diana.