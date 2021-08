“Nos vamos a tener que vacunar muchas más veces. No hablo de una tercera dosis en esta fase, hablo del año que viene, el siguiente… La COVID-19 no nos va a abandonar, va a haber otras fases de vacunación a las que nos vamos a tener que someter, no solo en España”, ha resaltado Morant en una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press.

La ministra ha admitido que “queda mucha vacuna por inocular todavía” a nivel mundial. “El mundo tiene unas tasas muchísimos más bajas de vacunación, la aspiración tiene que se hablar en global”, ha señalado, a lo que ha apuntado que “toda la investigación que se vaya acumulando va a ser buena para ahora y para el futuro”.

En este sentido, Morant ha comentado la paralización de los ensayos clínicos en humanos de la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por el equipo del investigador español Mariano Esteban, del Centro Nacional de Biotecnología (CSIC), junto con Biofabri.

En concreto, según confirmaron fuentes del CSIC a Europa Press, el organismo está a la espera del informe de la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) que valorará los últimos ensayos clínicos llevados a cabo con la vacuna española, por lo que no saben el motivo de la paralización del proceso.

Según informó este sábado ‘El Español’, esta medida se ha tomado después de que el fármaco causase lesiones pulmonares a un mono. No obstante, el CSIC ha desmentido que la paralización del proceso sea por la muerte de un mono.

Este ensayo en fase 1, para el que se iba a contar con alrededor de un centenar de voluntarios, iba a realizarse en el madrileño Hospital de la Paz, que ya había comenzado a buscarlos.

“Tengo que ser muy rigurosa. Lo que hay ahora mismo es la presentación de los resultados preclínicos por parte de los investigadores a la AEMPS, que una vez analizada toda esa documentación tiene que autorizar o no ese paso la siguiente fase. No hay aún informe de la AEMPS ni se han publicado todavía las investigaciones del equipo investigador. Ha habido ruido pero no puedo hablar ni del ruido ni de las especulaciones”, ha esgrimido la ministra.

En cualquier caso, Morant ha negado la existencia de un “parón” en las investigaciones de esta vacuna. “No ha habido ningún parón. No se ha parado nada, se están vertiendo informaciones que parten de pocas certezas. No hay un pronunciamiento de la AEMPS”, ha afirmado.

La ministra ha recordado, no obstante, que “esta es solo una de las analizadas por la AEMPS, pero hay otras”. “Las vacunas españolas han mostrado un altísimo grado de eficacia en laboratorio, por eso tenemos depositadas muchas esperanzas”, ha aplaudido.

A pesar de todo, ha pedido prudencia con la ciencia: “Hay procesos muy complejos. No es tan fácil producir y encapsular la vacuna para que llegue de manera fácil y sea económicamente competitiva. Hay muchos retos que salvar. La investigación es así, solo una de cada tres vacunas pasa de la fase preclínica a la clínica y, de ellas, solo una de cada cuatro acaban siendo una vacuna que sale al mercado. Hay que entender estos procesos, que son siempre complejos, como algo natural en la investigación”.

“Se llegue hasta donde se llegue” con el desarrollo de esta y otras vacunas, Morant considera que tendrá beneficios para la ciencia española. “No había ningún antecedente en vacunas para humanos en España. La capacitación que se ha hecho ya la tiene el sistema español y está sirviendo para otras investigaciones. España no fabricaba mascarillas ni respiradores ni vacunas para humanos, y ahora mismo cuatro fábricas españolas están participando en la producción de la vacuna”, ha sostenido al respecto.