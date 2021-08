Nueve de cada diez pacientes que ingresan por covid en la UMI del Insular no están inmunizados

Ante esto, el profesional no dudó en hacer un llamamiento a la vacunación, sobre todo teniendo en cuenta que esta oleada se ha traducido en el ingreso de personas jóvenes . "Tenemos a muchos pacientes luchando entre la vida y la muerte. Algunos se arrepienten de no haber accedido a la vacuna en el momento de ingresar y de no haber hecho caso a las recomendaciones. Lamentablemente, cuando llegan ya es tarde para eso", apostilló.

Sobre estas líneas, José Ángel Alcaraz Jiménez, supervisor de Enfermería de la UMI, indicó que son muchas las personas que suelen concienciarse de la importancia que tiene la inoculación y el cumplimiento de las medidas de seguridad cuando ingresa un familiar. "No creo que debamos llegar a ese punto y no queremos cambiar la mente de nadie, pero sí mostrar la realidad que estamos viviendo", apuntó el profesional.

Y es que, ahora mismo, de las 32 camas que hay en la Unidad, 25 las ocupan enfermos aquejados de la infección por SARS-CoV-2. El dato representa el pico máximo de asistencia desde el inicio de la pandemia, lo que ha llevado a activar el nivel 3 del plan de contingencia y a hacer uso del área de Reanimación y Despertar para tratar a otros pacientes afectados por otras complicaciones. "Los recursos no son infinitos y cuantos más enfermos covid lleguen al área más espacio restarán a otros pacientes críticos", advirtió el doctor Martín. "Si no contáramos con las vacunas, esta ola hubiera sido aún más terrible", agregó.

Sin embargo, los sanitarios prevén que el nivel de ocupación en UMI se mantendrá durante, al menos, un mes. "Es posible que a nivel epidemiológico hayamos alcanzado el pico, pero nosotros no lo alcanzaremos hasta dentro de unas semanas. Creemos que el nivel de ocupación se mantendrá un mes más", sentenció el facultativo.