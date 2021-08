Ha llegado el día: Yenni Patiño recibe por fin el alta tras once días en el Hospital de Ourense. Sufre hipertensión crónica y su cuadro clínico no auguraba nada bueno. Tuvo que ingresar con neumonía e insuficiencia respiratoria. Pero a los dos días todo comenzó a complicarse y a sus 32 años tuvieron que trasladarla a la UCI. Patiño cuenta que tuvo miedo, que se vio en una situación crítica. Lo que no esperaba era encontrarse allí gente más joven que ella. Ahora pide concienciación, sabe de primera mano que el Covid no es un juego y que no entiende de edad. Su experiencia le ha servido para constatar la importancia de vacunarse: su madre fue la única de la familia que no se contagió gracias a tener la pauta completa. Casualmente, Yenni tenía cita para el mismo día en el que le diagnosticaron el positivo, aunque no pudo ir. Pero ha ganado la batalla. Y ahora solo tiene una cosa en la cabeza: abrazar y besar a su hija. Reencontrarse con la vida.