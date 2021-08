La Luna se ha escondido para regalar, durante estos días, el protagonismo de la noche a la lluvia de las Perseidas, que durante los próximos días van a dotar de un nuevo fulgor al cielo estrellado canario. Estos meteoros que atravesarán hasta el próximo 24 de agosto la atmósfera fugazmente y a gran velocidad, llegarán a su máximo esplendor esta noche, dejando a su paso una estampa nocturna en la que se podrán capturar más de 100 meteoros a la hora, bastante más que durante el pasado año, donde se captaron unos 78 meteoros a la hora.

La dirección en la que se irradian los meteoros es la constelación de Perseo

Las Perseidas, conocidas popularmente como Lágrimas de San Lorenzo, es una lluvia de estrellas originada por el paso de la Tierra a través de la nube de polvo y rocas que el cometa Swift-Tuttle ha ido dejando atrás en cada una de sus órbitas alrededor del Sol. Cada año por estas fechas, la Tierra atraviesa su rastro y, cuando las pequeñas partículas que se desprendieron hace siglos del cometa rozan la atmósfera terrestre, se producen esos trazos luminosos verdes que conocemos como «estrellas fugaces». Ese color verdoso nos da, a la vez, una pista sobre su composición química, dado que al descomponerse en la atmósfera, emite la luz correspondiente a los elementos químicos que la forman.

Un viaje al pasado.

Estas pequeñas trazas del cometa, que a veces son rocas de un tamaño inferior a un grano de arena y que la población podrá ver durante estos días, son un verdadero fósil astronómico. Y es que la nube de rocas de la que se ha ido deshaciendo el cometa Swift-Tuttle, y que la Tierra está recorriendo actualmente, data de los años 1800 o 1900, aunque la fecha es imprecisa. E

¿Cuándo puedo ver la lluvia?

La Tierra lleva ya varias semanas atravesando esa nube de rocas. Se estima que para el año 2021 la actividad de las Perseidas se ha estado produciendo desde el 17 de julio y se prolongará hasta el próximo 24 de agosto. Sin embargo, su máxima actividad se espera esta noche, del 12 al 13 de agosto. Esta noche, pero también las de los días próximos, entre 11 y el 14 de agosto, serán las mejores para disfrutar de esta tradicional lluvia de estrellas del verano. Que, además, la luna que les acompaña tenga un brillo muy bajo, facilitará la posibilidad de ver incluso los meteoros más débiles. Según los cálculos de los modelos estándares, como informa el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), la actividad de las Perseidas se situará este año alrededor de los 100 meteoros por hora.

Pide un deseo.

Durante la espectacular estampa, son aún muchos los que optan no solo por apreciar y disfrutar de esta curiosa iluminación de la noche, sino también para pedir deseos. Este habitual vínculo entre las estrellas fugaces y la mitología tradicional, aún sin un origen concreto, podría estar relacionada con el interés que los primeros astrónomos tenían por explicar este fenómeno. Y es que el astrónomo Claudio Ptolomeo creía que cuando se caía una estrella fugaz, el reino de los cielos se abría para los mortales. Estos, por tanto, podían aprovechar el momento de gracia para lanzar sus deseos con las estrellas fugaces con el fin que sus plegarias fueran escuchadas. Además, el deseo debía pedirse antes de que la estrella desapareciese, ya que si no, el sueño no se cumpliría. Una tradición que se ha mantenido casi intacta hasta la fecha.

Las estrellas fugaces adquieren un color verde cuando ‘caen’ en la Tierra

Con constelación propia.

El nombre de esta particular lluvia de estrellas de verano proviene de su vinculación con la constelación de Perseo. En este justo lugar se encuentra su radiante, es decir, «la dirección en la cual parecen irradiarse los meteoros desde la cúpula celeste», como explica el director del Observatorio del Teide y astrofísico, Miquel Serra-Ricart. En dicho punto, que coincide con el lugar en el que en verano se esconde el Sol, es prácticamente imposible divisar una sola estrella fugaz. Por eso, lo aconsejable es justamente dirigir la mirada hacia el lado contrario.

En Streaming.

Englobado dentro de las actividades de divulgación del proyecto Energy Efficiency Laboratories (EELabs), que estudia el impacto de la contaminación lumínica en las áreas naturales de la Macaronesia y vela por la protección de la oscuridad de sus cielos, el canal sky-live.tv emitirá en directo esta lluvia de meteoros desde los Observatorios de Canarias (en Tenerife y La Palma), de la mano de su coordinador, Miquel Serra-Ricart. «Con las Perseidas el espectáculo está asegurado. Las previsiones para este año son muy buenas, sobre todo si pensamos que podremos ver las Perseidas más débiles gracias a no tener la luz ambiental de la Luna», asegura Serra-Ricart. La cita comenzará esta noche a las 00.15, hora local en Canarias.