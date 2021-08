Razones para vacunar al hijo adolescente

En el caso de la neurocientífica Villapol, que trabaja en Houston, Texas, su hija mayor, de doce años, ya fue vacunada en USA. “De momento, explica, está aprobado el uso de la vacuna de Pfizer con los adolescentes a partir de doce años y la de Moderna está a punto de autorizarse. Los estudios en niños de seis meses a doce años también están dando muy buenos resultados, sin problemas, sin efectos adversos, y supongo que se aprobará a finales de septiembre u octubre”.

Respecto a las dudas del empleo de esta vacuna en adolescentes o niños, responde que “ya se han vacunado millones de jóvenes sin efectos adversos y están protegidos además de reducir la transmisión. Como madre, nadie quiere que su hijo se infecte de COVID, por el COVID persistente, por los efectos que pueda tener la enfermedad

Sobre esto último, recalca que “no conocemos las vulnerabilidades, a lo mejor nuestro hijo puede desarrollar un COVID grave. La vacuna ya fue probada y es segura. Hay que confiar en la ciencia. Es mejor estar protegido que estar expuesto a una enfermedad que te puede afectar un montón”.

No olvida tampoco la importancia en la comunidad que puede tener proteger a los más jóvenes: “Los adolescentes transmiten al igual que los adultos el COVID por lo que en Estados Unidos se espera que los pequeños estén vacunados antes de que comiencen las clases. Van a estar protegidos al 100% frente al COVID. Ya se abrió la vacunación en marzo (a los de más de doce años)”.

Respecto a los posibles efectos adversos, recordó que “hubo unos datos de miocarditis en chicos a partir de los 20 años que eran muy leves, muy raros y se resolvían en poco tiempo. A parte de eso, nada más. Si no creemos en esto, no creemos en nada”.

Por su parte, el jefe de Pediatría del Hospital Clínico de Santiago así como coordinador del centro de seguridad vacunal de la OMS en Compostela, Federico Martinón, concuerda con Villapol en que los casos de miocarditis se produjeron de forma “excepcional” y que, en general, fueron “transitorios y de buena evolución. Esta inflamación transitoria del músculo cardíaco, aun siendo poco frecuente en adolescentes, es seis o siete veces más frecuente en adolescentes que padecen la infección por SARS-COV-2 (unos 400-500 caos por millón en menores de 20 años), que en aquellos que se vacunan, con lo que realmente la vacunación es beneficiosa y protege de miocarditis por SARS-COV-2, y no al revés”.

Alberto García-Salido –pediatra en el Hospital Infantil Niño Jesús y profesor en la Universidad Autónoma de Madrid– subraya en Twitter que “existe una recomendación clara de vacunar. Se evitan miocarditis por la enfermedad. Además las producidas por vacuna responden bien y se pueden anticipar”.

Agrega en un hilo que “las fases III (donde se estudia la seguridad) de la mayoría de las vacunas que reciben los niños no tienen ni de lejos un número de niños incluidos como la de SARSCoV2 . Otras vacunas han sido aprobadas con menos de 500-600 niños incluidos”.

No obstante, ¿consideran estos expertos que urge ahora mismo vacunar a los pequeños? García-Salido y Martinón creen que en España no, tal como se encuentran actualmente las cosas, a no ser que empeorase y llegase a la situación actual de Estados Unidos .

Para Martinón, aunque la vacunación de menores “contribuye al control general de la transmisión de la infección en la comunidad (...) la prioridad es vacunar a los adultos y a cualquiera de alto riesgo, sea niño o mayor de edad, por encima de cualquier otra prioridad. Más aún, deberíamos priorizar la vacunación de grupos de alto riesgo en países donde la vacunación ni ha comenzado, antes de que los países más avanzados se pongan a vacunar a menores”.

En consonancia con lo anterior, García-Salido señala que en el contexto actual de España no priorizaría la vacunación de los pequeños. “Si viviéramos lo que están observando en algunos estados de Estados Unidos, recomendaría la vacunación. En nuestro país me parece más importante vacunar a los adultos, al menos a los que quieran, que poner el foco en los chavales “.

Precisamente, esta es la senda de Sanidade en Galicia que al no tener suficientes vacunas para todos está priorizando a mayores antes de llegar a adolescentes. Es una de las cuatro autonomías que no ha abierto citas para vacunar a adolescentes de 12 a 16 años.