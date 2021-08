La comunidad sanitaria sigue desbordada en plena quinta ola de la Covid-19 en Canarias, donde la presión hospitalaria sigue en aumento. Ahora mismo las Islas registran 15.629 casos activos de Covid-19, de los cuales 102 están ingresados en UCI y 447 permanecen hospitalizados.

Durante el año y medio de pandemia, 87.115 han padecido el coronavirus en el Archipiélago. Una de ellas es Lorenzo Dorta, exalcalde de Garachico y exconsejero insular del Cabildo de Tenerife, que superó la enfermedad el año pasado tras casi un mes en la UCI y meses de fisioterapia ha contado sus vivencias con el SARS-CoV-2 en la Cadena COPE. Escuche la entrevista completa aquí.

"Lo más desagradable era no tener visitas, no tener a nadie. Yo estuve 15 días boca abajo en la UVI, intubado y sin conocimiento", cuenta Dorta que recuerda que lo que venía después tampoco iba a ser fácil: "Me pasaron a la habitación y no puedes dormir, has perdido masa muscular y no puedes caminar, después de estar tanto tiempo solo con sueros. Te encuentras mal, das vueltas en la cama, no tienes ganas de ver la televisión o de hablar con tu compañero de habitación. Y además en un momento en el que no había seguridad, no teníamos toda la información sobre el virus que tenemos ahora”

"Además, después de haber estado inconsciente y sedado todos esos días, sales desorientado, te quedan en la memoria una serie de sueños que has tenido, yo me reía, pero a veces era difícil distinguir lo que era real de lo que no", indica.

Cuando le dieron el alta en abril de 2020, estuvo un tiempo sin tener contacto con nadie. "Mis hijos me dejaban la comida en la puerta de casa” apunta, añadiendo el camino que le quedaba por recorrer: “Tuve que hacer rehabilitación para fortalecer las piernas y poder caminar, me ayudo el espíritu y la mentalidad que tengo, porque soy más fuerte que el Roque de Garachico. Mi potencial es mi amor propio”, matiza.

Para finalizar no ha querido olvidar mandar un mensaje a toda la sociedad canaria, en especial a aquellos que reniegan de las vacunas y no respetan las medidas establecidas para combatir la propagación de la Covid-19: “Por favor, sigan las instrucciones de todos las autoridades sanitarias, hay que obedecer, porque todo el personal sanitario lo está pasando muy mal. Tenemos que vacunarnos todos por el bien de toda la humanidad. Tenemos que seguir con mascarillas y guardando distancias”.