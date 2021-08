La pandemia del coronavirus sigue acumulando víctimas mortales a causa de la COVID-19, a pesar de los avances en la vacunación. Hace unos días, una joven de 20 años contagiada de coronavirus, que no estaba vacunada y tenía factores de riesgo asociedos falleció en el Hospital Costa del Sol de Marbella.

Se levantó un día con náuseas y vómitos. Sus padres la llevaron a hacerse la prueba de la Covid. Dio negativo. A los dos días siguientes, la chica seguía igual o peor. Y así hasta siete veces, según apuntaron fuentes de la familia que acudieron cada una de las ocasiones al hospital para que la joven fuese tratada y fue enviada a casa en todas ellas, incluso habiendo dado positivo por coronavirus en la segunda prueba que se le realizó.

La noche del pasado sábado, 7 de agosto, dijo a sus padres que la llevaran de nuevo al centro hospitalario porque "ya no aguantaba más y se estaba muriendo", y una vez allí los médicos no pudieron hacer nada por ella. La familia de esta joven de Estepona va a emprender acciones legales al entender que no recibió la atención necesaria para salvarle la vida, indicó el periódico SUR.

Damián Vázquez, abogado de la familia, ha asegurado en una entrevista a 'Espejo Público' que la muerte podría haberse evitado: "Esta situación pudo frenarse si la joven hubiese quedado en observación tras acudir en diferentes ocasiones al médico".

El primo de la fallecida, Michelle, relató la situación que se vivió en el núcleo familiar en los momentos previos a la muerte: "Las últimas de mi prima fueron 'papá llévame al hospital porque me muero'". "Imagínate cómo están sus padres, que desde que ingresó el último día no la pudieron volver a ver porque ellos también son positivos y siguen en cuarentena sin poder enterrarla", ha lamentado Michelle. Además, añadió que cuando su familiar dio positivo en la PCR la mandaron a casa porque estaban "saturados" y no consideraron su caso de gravedad. Desde el centro aseguran que la atención sanitaria recibida fue la adecuada y correcta atendiendo a los criterios clínicos. La familia va a tomar acciones legales contra el Hospital.