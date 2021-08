Los fenómenos climáticos extremos, el talón de aquiles de Canarias

La mayor vulnerabilidad de Canarias respecto al cambio climático no está ni en el aumento de las temperaturas ni en el nivel del mar, sino en la posibilidad de que ocurran cada vez más fenómenos extremos como las tormentas tropicales o huracanes, las lluvias torrenciales o las olas de calor. El cambio climático que, según el sexto informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) publicado recientemente, es una realidad incontestable, ya está detrás de muchos de los episodios climáticos extremos que vive el mundo y los investigadores canarios no descartan que también lo está detrás de las olas de calor, tormentas tropicales o lluvias torrenciales que vive Canarias. Este nuevo informe pone de relieve que un territorio insular como Canarias es «altamente vulnerable a determinados impactos», y los científicos de las Islas están de acuerdo en remarcar que son especialmente aquellos derivados de los fenómenos extremos los que pueden suponer su talón de Aquiles. En el Archipiélago, estos episodios no solo pueden producir –y han producido en el pasado– pérdidas millonarias y daños en la población civil, sino que pueden empujar al Archipiélago a una situación de colapso ecológico sin precedentes.