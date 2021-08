El Materno potencia la vacunación de las mujeres que dan a luz en el centro

Hay que recordar que las embarazadas fueron incluidas en la Estrategia de Vacunación frente al Covid-19 en España el pasado mayo, cuando fue publicada la séptima actualización. ¿El motivo? Los buenos resultados obtenidos en estudios realizados con vacunas de ARN mensajero en Estados Unidos y Reino Unido.

Inicialmente, ante la ausencia de ensayos clínicos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) solo recomendaba la administración de los compuestos durante el período gestacional a las pacientes aquejadas de patologías previas y a aquellas que estuviesen expuestas a situaciones que pudieran incrementar el riesgo de contagio. En julio, en cambio, siguiendo las recomendaciones del Grupo Asesor Estratégico de Expertos, la Organización decidió incluir a estas mujeres en la vacunación prioritaria, junto con los niños afectados por enfermedades crónicas.

«Llevamos conviviendo con esta pandemia casi un año y medio y ya han aparecido estudios que demuestran que la vacunación de las embarazadas es segura. Además, han evidenciado que la seroconversión que produce –aparición de anticuerpos– es prácticamente la misma que la que provoca en la población en general», apunta la especialista del complejo.

Reticencias

Sin embargo, entre este grupo poblacional existen muchas reticencias hacia las profilaxis. De hecho, en base a las palabras de la doctora Martín, el temor es notorio. «Todavía hay mucho miedo y no está habiendo una respuesta masiva, que sería lo deseable», valora. Según informó esta semana la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, en el Archipiélago, el 43% de las mujeres embarazadas no están vacunadas y un 47% cuenta al menos con una dosis. Asimismo, un 2% ha expresado su rechazo y un 8% tiene cita para recibir el primer pinchazo.

«Las gestantes deben sentirse tranquilas y tienen que comprender que han sido incluidas en la estrategia por dos motivos fundamentales. Primero porque, en general, son más vulnerables ante cualquier infección. Segundo, porque la capacidad ventilatoria está más comprometida durante el embarazo, por lo que si a eso se le suma una infección respiratoria como la que provoca el Covid, la embarazada se transforma en una paciente con más riesgo a sufrir una peor evolución que una persona no gestante», detalla la profesional.

No obstante, hasta el momento, la experiencia que reúnen los sanitarios del Materno Infantil con las mujeres embarazadas aquejadas de coronavirus no ha contemplado una peor evolución de los cuadros que la del resto de la población. «Tampoco hemos encontrado diferencias en la expresión clínica con la llegada de la cepa Delta», agrega Alicia Martín. Desde el inicio de la crisis sanitaria han ingresado en el Materno 15 gestantes con Covid, de las que dos han precisado asistencia en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI). Ahora mismo, no hay embarazadas afectadas por el virus en el complejo.

«Estamos ante una infección que ha venido para quedarse con nosotros y tenemos que lidiar con ella minimizando los riesgos de complicación en nuestra población. Ya sabemos que la única manera que tenemos de combatirla es con la inmunidad grupal, por lo que la vacunación es la mejor arma para defendernos de este virus», sentencia la especialista.

Sobre estas líneas, el jefe de la sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud y presidente la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas, se muestra contundente al decir que «es imprescindible» que las embarazadas se vacunen contra la infección por SARS-CoV-2. «Las gestantes tienen que vacunarse. Cuando aparecieron las vacunas, muchos dijimos que, desde un punto de vista teórico, no se veía la incontingencia de administrarlas entre las mujeres embarazadas, pero, lógicamente, sin evidencia científica no se podía hacer esa recomendación», aclara el doctor.

Ahora, con los resultados de los estudios sobre la mesa, y teniendo en cuenta el incremento que se ha producido en la incidencia acumulada del virus en esta quinta oleada, el epidemiólogo recalca la importancia de que las gestantes estén protegidas. «El embarazo puede crear una situación de debilidad en la mujer y hacerlas más sensibles a tener complicaciones si sufren la infección, por lo que no hay duda de que la vacuna está totalmente indicada para este colectivo», destaca García.

Llamamiento a la campaña

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, realizó un llamamiento a la vacunación a las mujeres embarazadas a finales de julio y anunció que el Ministerio que dirige celebrará reuniones con matronas y sociedades de Ginecología para insistir en la importancia de inmunizar a este colectivo. «Las autoridades sanitarias están haciendo esfuerzos para tener a nuestras embarazadas protegidas y queremos que comprendan que el mejor recurso es la vacuna», explica la doctora Alicia Martín. No obstante, según explica la profesional, la posibilidad de transmitir los anticuerpos al bebé es aún un enigma. «Esto se realiza a través de la placenta o de la lactancia, pero, en este caso, la información que tenemos todavía no demuestra que ese sea uno de los beneficios de la vacunación», apunta la facultativa. | Y.M.