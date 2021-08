Un canario en la champions veterinaria

Tras una primera etapa en la ULPGC, donde realizó su tesis doctoral bajo la dirección del catedrático Anastasio Argüello sobre la oveja canaria, Hernández comenzó a trabajar en la Universidad de Berna (Suiza) como investigador postdoctoral, desde enero de 2014 hasta septiembre de 2017, fecha en la que se trasladó a Dinamarca con un contrato de profesor asociado en la Universidad de Aarhus. Allí estuvo hasta principios del presente año, y tras superar una evaluación altamente competitiva del Ministerio de Universidades entre los mejores investigadores de España, el pasado abril se incorporó a la ULPGC como investigador Ramón y Cajal, un prestigioso contrato nacional de investigación que actualmente sólo ostentan tres personas en la Universidad grancanaria.

Sistema inmune

La tesis doctoral en la ULPGC fue el inicio de su especialización en la línea de investigación sobre la fisiología de glándula mamaria en ganado rumiante, que abarca todo los relacionado con la fisiología de la producción de leche y, el sistema inmune de los rumiantes recién nacidos. «Nacen con un sistema inmune inmaduro y necesitan del calostro de la madre para adquirir esa inmunidad y que estén fuertes ante cualquier tipo de parásitos e infecciones, hasta que ellos desarrollen sus propias defensas», indicó el investigador.

Incluido entre los científicos más citados del mundo en el Ranking of World Scientists elaborado por la Universidad de Standford (Estados Unidos) -sólo se encuentran en la lista con él otros 12 científicos de la ULPGC-, los estudios de Lorenzo E. Hernández abarcan desde la mejora en la composición de la leche, la calidad de los ordeños -«cuántos son necesarios, con qué presión y demás para que el animal tenga una ubre más sana y con menos infecciones»-, y la alimentación de los animales recién nacidos. «Estudiamos los momentos y cantidad de alimentos más idóneos para que adquieran la mayo inmunidad posible. Además, vemos la posibilidad de enriquecer la calidad del calostro para acelerar la maduración del sistema inmune, para que estén aún más protegidos si cabe».

Un trabajo que se lleva a cabo desde los primeros días de vida del rumiante, con vistas a que se convierta en animales más sanos, con menos posibilidades de enfermar, con un mayor crecimiento y que cuando sean adultos, puedan producir más y mejor.

«El objetivo es conseguir el mejor manejo posible para criar unos animales de producción lechera, sanos y eficientes desde el punto de vista productivo. Se trata de mejorar en salud, pero también en competitividad, porque así el ganadero tendrá que gastar menos dinero en tratamientos veterinarios, en animales que se mueren o en pérdidas con ganado que come lo mismo, pero que produce menos leche. Todo eso va a favorecer la economía del ganadero y la competitividad de los productos canarios, como el queso».

Sus estudios en este ámbito no sólo le han valido para coronarse como mejor investigador joven en Europa -el premio será entregado en el congreso de la EAAP que se celebra en Davos (Suiza) del 29 de agosto al 3 de septiembre-, y conseguir un programa Ramón y Cajal, sino que además ha obtenido financiación para un proyecto en la convocatoria del Plan Nacional de I+D+I. «Los compañeros dicen que caí de pie porque este año, además del contrato Ramón y Cajal, el premio europeo, y firmar la incorporación con la ULPGC, he logrado como investigador principal, un proyecto del plan estatal de investigación, con cabras, que es la especie lechera más importante de Canarias. Servirá también para que, al menos, una persona pueda realizar su tesis doctoral, y dos su tesis de máster, por lo que no sólo es investigación, va a servir también como base para formar a futuros doctores».

Dicho proyecto, de tres años de duración, comenzará el próximo mes de septiembre, y contarán con la colaboración de un ganadero local del municipio de Santa Lucía de Tirajana.

En este sentido, el investigador Ramón y Cajal señaló la necesidad de impulsar más en España la relación entre la investigación y el ámbito empresarial, un binomio muy consolidado en otros países europeos. «En España es necesario que la gente sea más consciente de lo importante que es la investigación, no sólo para mi campo, sino en general. Eso es una de las cosas que me he dado cuenta cuando he salido fuera, que la gente, sobre todo en Dinamarca, son muy conscientes de la importancia de la ciencia y las empresas tienen muy claro el beneficio que pueden obtener de la investigación a largo plazo», apuntó Hernández. Puso como ejemplo la creación, por parte de los ganaderos daneses, de una granja experimental de alto nivel tecnológico, abierta a proyectos de investigación que den respuesta o solución a problemas reales del sector ganadero.