De Carbayín a Mauthausen: la historia de una asturiana que cuenta como deportaron a su familia a un campo nazi

Su padre, que estaba enfermo, falleció tras el trayecto. «Yo fui de las primeras en pasar los Pirineos. Estaba lloviendo y nevando”, rememora. Llegaron a Francia, les enviaron a la prisión de Cognac y evacuaron a las mujeres y los niños a «un castillo» en Angulema. Les alimentaban bien, les daban ropa y no pasaban frío ni hambre. Porque hambre ya habían pasado mucha. Un día los montaron en un tren, hacinados en vagones como animales. Tenía como destino Mauthausen, en Austria. Aquel convoy 927 fue el primer tren de deportados de la Europa Occidental. Era el año 1940. Allí hicieron bajarse al abuelo de Eloína. No lo volvieron a ver. Al resto, los mandaron a Irún, y de Irún fueron a Meres y de nuevo a Carbayín. La familia que se había ido, no se parecía a la que regresó: muchas muertes, muchas desapariciones, mucho dolor. De César y Arcadio estuvieron mucho tiempo sin saber nada. Luego, conocieron que César se mudó a Francia y que Arcadio murió batallando contra Franco en Orense. La confirmación del fallecimiento de Ramón llegó en 1950 a una de sus hijas.

«Toy aquí. Paselo bien, paselo mal y pasé de todo», afirma rotunda Eloína, como la canción de su vida. En Carbayín se casó con un minero del pozo Pumarabule, Gumersindo Iglesias, y tuvo dos hijos. Aprendió a coser con un sastre, se mudó a Grao (por trabajo) y tuvo otros dos pequeños. Mientras habla, su nieta Adela guía su relato. Están sentadas en el jardín de su casa en Grao y entre ambas se denota complicidad. Los recuerdos bailan en la cabeza de Eloína. Su nieta decidió dejar su historia por escrito dentro de un libro del grupo Eleuterio Quintanilla. Toda una historia.