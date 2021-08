Recuerdo que al día siguiente presenté el trabajo encontrándome algo raro. Recuerdo que empezaba a hacer mis prácticas en el periódico e ir a hacerme una prueba “por si las moscas”. Recuerdo dar positivo en covid, ir para mi casa corriendo con miedo a que la gente que me cruzaba por la calle, por “telepatía” o algo similar, supiera de mi padecimiento. Recuerdo encerrarme en mi habitación durante 15 días.

Las dos PCR que me hicieron resultaron negativas (el médico lo achacó a la poca carga viral en mi organismo, o a que ya lo hubiera eliminado). Recuerdo que mi madre me preguntaba por mensajes qué quería de comer, y recuerdo contestarle que me daba igual; total, no me sabía a nada… Recuerdo empezar a trabajar, cosas tan cotidianas como lavarme los dientes, echarme colonia… nada. Recuerdo agarrar la botella de Fairy cada dos minutos para ver si la olía por fin, pero nada. También recuerdo ir de fiesta con mis amigos, entrar en una habitación donde previamente había explotado un frasco entero de colonia, además del resto de cosas aromáticas fruto de una noche juvenil como aquella. Y nada. Recuerdo que mi jefe me ofreciera una moscovita y rechazarla: “Aprovéchala tú, a mí no me sabe a nada”. Y todo esto con 25 años.

Llevo exactamente un mes y medio sin olfato ni gusto. Sin carga vírica ya. Y la gente no me cree. Me preguntan: “¿Pero no hueles ni te sabe nada de nada?”. A lo que yo contesto: “Ni un mínimo. Es todo muy extraño”. Cosas que antes ni te planteabas, como el olor de un sitio, de tu propia ropa, el sabor de un simple chicle… Echo de menos hasta los malos olores.

Y lo peor es que no vuelve. Hay días que parece que empiezas a notar algo, pero tal como viene se va. No es doloroso, ni mucho menos preocupante, pero no eres consciente de esas habilidades naturales de tu cuerpo hasta que las pierdes. Es como cuando una persona vidente deja de ver, o una persona que escucha deja de disfrutar de su oído; salvando las distancias, claro. No me imagino dejar de contemplar la cara de la chica que me gusta, o dejar de escuchar a los “Arctic Monkeys”, tanto como no contemplaba hace unos meses dejar de oler a una persona o no poder saborear el chocolate.

Solo espero que sea algo pasajero, que quede en una simple anécdota que contar a mis hijos. Poder volver a saborear una buena comida, una simple cerveza… Simplemente, poder volver a disfrutar.