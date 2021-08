Alberto Corsín: “El diseño urbano influye sobre patologías crónicas”

“En esta pandemia las desigualdades socioeconómicas tienen efecto en la salud de las personas”, defiende el científico

¿Han influido las desigualdades sociales y económicas a la hora de contagiarse y contraer el Covid-19? Para un equipo del CSIC capitaneado por el antropólogo Alberto Corsín la respuesta es positiva. Tras el verano, empezarán la primera investigación que se realiza en España. La centrarán en Madrid, aunque opina que cada comunidad debería realizar la suyo para superar mejor la crisis.

Ustedes señalan que no en todos los barrios la gente se contagia por igual de COVID. ¿En qué medida afecta la geografía de la ciudad a la hora de viajar el virus?

En salud pública es sabido, no solo esta pandemia sino en general, que las desigualdades socioeconómicas tienen efectos sobre la salud de las personas. En una ciudad con barrios con pocos parque o zonas verdes o donde no es fácil tener acceso a cierto tipo de comercios como fruterías, ese tipo de diseño urbano tiene cierta incidencia sobre patologías crónicas como las cardiovasculares, diabetes, hipertensión. No puedes salir a correr porque tu barrio es muy denso, presenta calles muy estrechas con muchos coches sin un parque cerca. Ese tipo de diseño de barrios se concentra normalmente en poblaciones más marginales y eso tiene incidencia en patologías crónicas. Las desigualdades socioeconómicas tienen consecuencias en la salud; es lo que se conoce como injusticias de salud. Sucede también con la gripe y patologías que se ceban con población mal alimentada o desfavorecida, con recursos vulnerables.

Pero al principio murió gente con alto poder adquisitivo.

Hay casos puntuales que todos conocemos de personas de recursos que han fallecido pero estadística e históricamente se sabe que las desigualdades tienen una dimensión de salud.

¿Se analizó?

Tan pronto como llegó la pandemia se empezó a estudiar la incidencia de la condición socioeconómica, pero no se estudió aquí en España porque a penas se financió. Los estudios realizados fuera, en Estados Unidos, por ejemplo, confirman esto.

Señalan que el Covid ha impactado nuestra relación con la ciudad, ¿la odiamos más?

No sabría qué decir. Creo que la transformación que está habiendo ahora es un cambio muy lento al que a veces no damos importancia: por ejemplo, cambios en los hábitos de consumo, las horas a las que vamos a comprar o el tiempo que pasamos con nuestros hijos en los parques o cuidando a nuestros mayores.