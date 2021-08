“Anteayer viví una situación indignante en el parking de Aena. He esperado a enfriarme para contarla sin proferir insultos y descalificaciones, por mucho que las merezcan”. Una pasajera recién llegada a Palma “reventada” después de un largo y pesado viaje se encontró con una pesadilla recurrente de los conductores: no encontraba su coche que había dejado aparcado cuando se fue de viaje. Juana Alemany relata su periplo en un hilo en Twitter y da cuenta de la desesperación que pasó por la ineficiencia de una trabajadora que no atinó hasta el final de la tarde a caer en la cuenta de que su vehículo había sido movido de planta por obras.

Para “contextualizar” su agotamiento, la pasajera explica que llegó “reventada” a Palma e iba cargada con una mochila de siete kilos.

Llegué a Palma reventada, tras seis horas de empujar silla de ruedas de unos 150 kg bajo sol de justicia, coger autobuses y metros y volar hacia Palma, todo ello con mochila de siete kilos. De eso @aena no tiene la culpa, pero necesito contextualizar el agotamiento 👇 — juana alemany (@juanaalemany) 21 de agosto de 2021

A las cinco y cuarto de la tarde entró en el parking de Aena, pagó por el servicio y fue a la planta segunda a recoger su vehículo. “Mi coche no está, tengo una fantástica memoria espacial”, explica y recurrió a la foto que había hecho de la plaza, ese garantía que gracias al móvil nos ayuda sobre todo a los más despistados ante estos entuertos del aparcamiento. Tuvo la mala pata de que en la imagen borrosa no se distinguiera bien y empezó a recorrer toda la planta. Estuvo caminando media hora. Hasta que decidió ir a pedir ayuda a las oficinas.

A la empleada le explica su situación y se reafirma en que está segura de que no se ha equivocado de planta y le brinda un detalle vital: “Lo dejé en una planta semivacía porque en una zona hacían obras de mejora”.

le tengo pánico a los olvidos por aquello del Alzheimer familiar. A la hora, subo a la planta 3 y también la recorro. Estoy segura d que no lo había dejado allí, pero... No. No está. Bajo a las oficinas a pedir ayuda. — juana alemany (@juanaalemany) 21 de agosto de 2021

A Juana no le quedó más remedio que volver a recorrer toda la planta segunda. “En las dos horas que llevo caminando he pensado de todo: me lo han robado, tengo inicio de alzhéimer, estoy envejeciendo...”, relata con humor. Regresó a pedir ayuda a las oficinas y se encontró con la misma respuesta y le avisa de que tendrá que pagar, además, el tiempo transcurrido mientras lo busca.

Más exhausta si cabe, recurrió a su familia y llegó su hermano en su ayuda y ya en su coche recorrieron la planta segunda y tercera. Ya habían pasado tres horas y media y su coche seguía sin aparecer y esta vez fue él quien fue de nuevo a la oficina y por fin tiene explicación de la misteriosa desaparición: “Mi coche está en la planta 5 o 6. Lo han movido por las obras”.

entro en desconcierto. A las dos horas de caminar, vuelvo a bajar a la oficina. Me dice la señora lo mismo. Y que cuando lo encuentre, tendré q pagar las horas que han transcurrido buscándolo. En situación normal, monto en cólera, pero, insisto, estoy desbordada. — juana alemany (@juanaalemany) 21 de agosto de 2021

A continuación la trabajadora pidió disculpas y le dijo que le perdonaban los 9 euros que debía pagar de más. Otra vez recorrieron las dos plantas y finalmente estaba en la sexta.

Yo estoy derrotada,pero ya entro en terreno agresivo. Mi hermano me impide bajar a montar un pollo que no sé si puedo montar pq tal vez sea culpa de mi cabeza, y baja él a la oficina.

Se aproxima el desenlace. — juana alemany (@juanaalemany) 21 de agosto de 2021

“Perdí cuatro horas de mi vida”, se queja, además de que se pregunta si “es tan complicado dejar una pegatina” para avisar de que se ha movido el coche o mandar un mensaje al usuario al respecto.

para recordarle que habrá gente que no encontrará su coche?

4. Es tan complicado darse cuenta de que hay un problema cuando, tras dos horas, se insiste en q el coche no aparece?

Y más preguntas que haría a @aena, pero tal vez me cerrase la cuenta. — juana alemany (@juanaalemany) 21 de agosto de 2021

Después de esa tarde en la que caminó “casi 10 kilómetros" cargada y exhausta, al menos celebra que desde Aena, tras tener constancia de su caso y de su denuncia en Twitter, le han llamado para pedirle disculpas y ofrecerle una compensación. “Al césar lo que es del césar”, dice Juana para rematar el infierno vivido en el parking del aeropuerto.