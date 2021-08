Los pediatras aclaran las dudas sobre la vacuna del Covid en adolescentes

“Tener dudas sobre la vacunación de la Covid-19 es normal; es una enfermedad nueva y, aunque los avances en las vacunas han sido extraordinarios, aún queda mucho por conocer”, señala el CAV-AEP en la introducción del nuevo apartado informativo. “Recomendamos acudir a los profesionales de referencia en el sistema sanitario y a fuentes de información confiables. Las redes sociales son excelentes instrumentos de información e interacción social, pero no todo lo que circula en ellas corresponde a datos contrastados y reales. Por favor, no reenvíes ni difundas información no contrastada”, añade el comité.

Los expertos del CAV-AEP precisan que las respuestas que se pueden encontrar en esta sección responden a la evidencia científica actualmente disponible y que, a medida que se disponga de más información y mejores datos, serán convenientemente adaptadas.

¿A partir de qué edad se pueden se pueden vacunar los niños frente a la Covid-19?

A partir de los 12 años, una vez cumplidos (personas nacidas en 2009 o antes).

¿Qué vacunas se utilizarán en España para vacunar a los adolescentes?

En la Unión Europea se dispone de dos vacunas autorizadas para usar a partir de los 12 años: Comirnaty (Pfizer & BioNTech) y Spikevax (Moderna). Son las mismas vacunas usadas hasta ahora en los adultos.

¿Cuántas dosis y cómo se ponen?

Ambas vacunas comprenden dos dosis. Comirnaty requiere una segunda dosis 21 días después de la primera y Spikevax 28 días después. La demora de algunos días de la segunda dosis no afecta a su efectividad, siguen siendo totalmente válidas. Por el contrario, adelantarlas no es buena idea; el intervalo mínimo entre dosis es de 19 días para Comirnaty y 25 para Spikevax (en caso de adelantar más la segunda dosis, la invalida).

¿Qué síntomas se pueden notar después de la vacunación?

Las vacunas de la Covid-19 basadas en ARNm, que son las usadas en los adolescentes, son muy seguras, tal como se ha demostrado después de cientos de millones de dosis administradas en más de 100 países en el mundo. Sin embargo, como todos los medicamentos, las vacunas pueden provocar efectos secundarios. La mayoría de estos son leves y de corta duración y no todas las personas vacunadas los padecen. Los más comunes son: dolor y sensación de pesadez en el hombro y el brazo donde se ha inyectado la vacuna; sensación de cansancio, malestar general y escalofríos; dolor de cabeza y fiebre de bajo grado.

¿Vale la pena vacunarse a pesar del riesgo de miocarditis?

Sí, puesto que la miocarditis y pericarditis ocurren muy raramente tras la vacunación, pero bastante más frecuentemente si se padece la infección natural por contagio desde otra persona infectada. Basándose en los datos disponibles actualmente y debido a la elevada incidencia de la Covid-19 por el virus SARS-CoV-2 y los riesgos que la infección natural comporta, el balance riesgo-beneficio de la vacunación es claramente favorable a la vacunación.

Estas son algunas de las preguntas que ha respondido el CAV en su página web. Puedes consultar el documento completo en el siguiente enlace: https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/vacunacovid-adolescente-video-si-a-la-responsabilidad.