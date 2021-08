Lisa Steadman, una mujer de 58 años oriunda de Florida, tuvo de ser hospitalizada tras ser contagiada por el coronavirus. La covid-19 obligó a su ingreso después de que sus síntomas se recrudeciesen: “Pensé que iba a morir. No podía respirar. No podía dejar de vomitar”, señala que le contó al médico.

En total, pasó ocho días luchando contra la enfermedad en la cama del hospital, donde terminó después de que llegase incluso a desmayarse, según ha contado en Fox 13 News.

Cuando por fin pudo recibir el alta, se dirigió a su casa para reencontrarse con su marido, pero fue allí, en su domicilio en Winter Haven, donde se encontró con “una escena de pesadilla”. Su marido, Ron, de 55 años, estaba muerto. También había sido infectado por el SARS-CoV-2 y, al igual que ella, no estaba vacunado contra la covid-19.

"No puedo quitarme esa imagen de la cabeza"

“Fue como entrar en una película de terror y desearía no haberlo visto nunca así porque no puedo quitarme esa imagen de la cabeza”, ha señalado al citado medio, expresando su desolación ante los efectos de una enfermedad que, pese al tiempo que llevamos de pandemia, no deja de cobrarse víctimas, y ante la cual distintas autoridades sanitarias de múltiples países insisten: la vacuna es la mejor herramienta para frenar los cuadros graves de la enfermedad.

Steadman, que en medio de la tristeza y el duelo sigue luchando contra algunos de los síntomas del virus, ha señalado en declaraciones a los medios estadounidenses que planea vacunarse el próximo mes.

“Después de estar en el hospital y hablar con mi médico, cuando pueda hacerlo, lo haré, en septiembre”, señalaba a WFLA.