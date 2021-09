La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres y Farizo, acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa contra casi 200 ciudadanos venezolanos que intentaron canjear su permiso de conducir en España y fueron detenidos en varias fases por la Policía Nacional por falsedad documental, a raíz de que los papeles presentados por los implicados ante la Jefatura Provincial de Tráfico no ofrecieran garantías de que fueran válidos o tuvieran las medidas de seguridad exigidas.

En base al informe emitido por parte del Ministerio Fiscal, la magistrada-juez argumenta que las personas arrestadas por los agentes no tienen culpa de que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela carezca de suficientes medios para expedir documentos oficiales con las suficientes medidas de seguridad.

Además, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife plantea que también existía un organismo público en el país latinoamericano, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), donde se puede comprobar la existencia previa de la licencia de la que es titular el investigado. Pero la Dirección General de Tráfico española consideró que la página de internet de dicha institución no era del todo fiable y podía ser objeto de manipulaciones.

El 2 de septiembre del 2005 entró en vigor el canje de cartas entre España y Venezuela sobre reconocimiento recíproco y convalidación de los permisos de conducir hechos en Caracas. Ese trámite fue paralizado por el Gobierno español entre el 8 de junio del 2018 y el 22 de julio del 2019. En ese intervalo dejó de ser expedido por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre el carné de conducir en formato de plástico. Y, desde agosto del 2017, pasó a ser expedido por el INTT sobre papel blanco o en formato PDF.

El abogado José Antonio Carrero Araujo recuerda que este asunto comenzó con la investigación llevada a cabo por la Policía Nacional, que determinó que los carnés que portaban los ciudadanos venezolanos que trataban de cambiarlos por los permisos españoles eran falsos, según el informe remitido por el cuerpo de seguridad a la autoridad judicial. Dicha actuación se realizó por parte de los agentes después de que la Dirección General de Tráfico suspendiera, de forma unilateral, el convenio entre España y Venezuela, según Carrero. El letrado explica que “fueron investigados en esta macrocausa más de 280 venezolanos, los cuales fueron detenidos y reseñados” a lo largo de “varias oleadas de citaciones”, por lo que ya les constan antecedentes policiales en España. «La línea de defensa de nuestro despacho se basó siempre en que todas las licencias investigadas fueron obtenidas de forma legítima por todos y cada uno de los investigados en el organismo competente de la República Bolivariana de Venezuela, el INTT, y así se probó en el curso del proceso; si el régimen emitía licencias de manejar que no cumplían con los estándares de seguridad, ello no podría ni puede ser imputable al titular de dicha autorización», explica Carrero.