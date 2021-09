El Colegio de Médicos apoya el uso del certificado Covid en trabajos de riesgo

El Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas respalda la decisión de exigir el certificado Covid a los profesionales de los sectores de riesgo para demostrar que han completado la pauta de vacunación contra el virus. Se trata de una medida incluida dentro del decreto ley que aprobó el Gobierno autonómico el pasado jueves y que, probablemente, atañerá a los sanitarios, a los trabajadores de residencias y al personal de los centros educativos, ofreciendo también la posibilidad de presentar una prueba diagnóstica negativa en la infección por SARS-CoV-2 para poder desempeñar sus funciones. El decreto, que contempla 28 acuerdos de medidas sanitarias, entrará en vigor el lunes, tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). «Hay que contar con todas las garantías para que los profesionales que trabajan con personas inmunodeprimidas no sean agentes transmisores de la enfermedad», apuntó el doctor Pedro Cabrera, presidente del citado órgano colegial. En este sentido, y haciendo referencia a los médicos en particular, Cabrera se mostró contundente al decir que «tienen que garantizar que no van a propagar el coronavirus».

En las Islas hay 12.240 cuadros activos, la cifra más baja desde el 27 de julio

Por su parte, Maribel Ramírez, enfermera y miembro de la Ejecutiva de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras en Canarias, recordó que, el alto tribunal «ya ha dicho que no se trata de una medida constitucional». No obstante, desde el sindicato entienden que los profesionales deben ser responsables con los colectivos con los que trabajan. «Respetamos el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero apelamos a la responsabilidad, ya que la gente se tiene que dar cuenta de la situación de las personas con las que están trabajando. Hablamos de pacientes inmunodeprimidos, ancianos o niños», defendió.

Asimismo, según informó Fernando Pellicer, portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias - Intersindical Canaria (STEC-IC), la agrupación celebró una reunión durante la tarde de ayer para abordar el asunto y poder pronunciarse al respecto estos días.

Teniendo en cuenta los datos difundidos por la Consejería de Sanidad del Ejecutivo autonómico, la región agregó este viernes 159 contagios del patógeno y tres defunciones asociadas a las complicaciones propias de la afección. Los fallecidos, una mujer de 89 años y un varón de 84 en Tenerife, y una mujer de 79 años en Gran Canaria, se encontraban aquejados de dolencias previas y permanecían ingresados.

El Archipiélago registra 551 altas epidemiológicas en el transcurso de 24 horas

Por islas, Tenerife añadió ayer a su estadística 81 cuadros clínicos; Gran Canaria 54; Lanzarote seis; Fuerteventura 15; La Palma dos; y El Hierro uno. La Gomera, en cambio, no registró nuevas detecciones.

Ahora mismo, en el Archipiélago hay 12.240 casos activos, lo que representa la cifra más baja desde el 27 de julio, cuando eran 12.105 los enfermos diagnosticados de coronavirus. La mayoría se encuentra en Tenerife, donde 7.576 personas pasan la enfermedad –151 menos que en las 24 horas previas–. Le sigue Gran Canaria, con 4.296 – 178 menos–; Fuerteventura, con 193 –100 menos–; Lanzarote, con 145 –cuatro menos–; La Palma, con 20 – cinco menos–; La Gomera, con seis –dos menos–; y El Hierro, con cuatro –cinco menos–.

Desde el último balance, fueron emitidas 551 altas epidemiológicas, por lo que ya han conseguido liberarse de la afección 79.263 personas en las Islas. Sin embargo, en los hospitales de la comunidad hay 354 enfermos con Covid-19 ingresados en planta –tres más que los notificados el jueves– y 70 en las áreas de intensivos – se mantiene el mismo cómputo–.

En el transcurso de la jornada del jueves, los profesionales realizaron 4.525 pruebas diagnósticas, 767 menos que el miércoles.