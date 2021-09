Suscríbete Suscríbete a La Provincia y ve gratis a ver a la UD Las Palmas

El emotivo mensaje del padre de Olatz Vázquez: "Hace unos días me dijo 'me queda mucho por hacer" "Como padre no puedo estar más orgulloso de ella, ha luchado hasta el final, pero se ha ido", cuenta el progenitor de la joven periodista de 27 años fallecida debido a un cáncer