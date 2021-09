Los trastornos de ansiedad aumentan un 28% el riesgo de fallecer por Covid

La Covid-19 es más dañina en las personas que tienen patologías previas. Cuando se habla de una condición de salud adversa que pueda afectar a la evolución de la enfermedad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca la hipertensión arterial, problemas cardíacos o pulmonares, diabetes, obesidad o cáncer. Sin embargo, un reciente estudio publicado por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, ha llegado a la conclusión de que también los trastornos de ansiedad, como la propia ansiedad pero también el estrés postraumático, la fobia social o el pánico, son la segunda causa de fallecimiento más común entre las personas que se contagian de Covid-19.

El estudio concluye que el riesgo de fallecer aumenta un 28% en aquellas personas que tenían este tipo de problema de salud previo. No es la primera vez, no obstante, que se habla de la posibilidad de que los trastornos psicológicos puedan estar relacionados con el desenlace fatal de la Covid-19. Otro artículo, publicado en junio en la revista JAMA y realizado con una muestra poblacional de Nueva York, asociaba la esquizofrenia con el aumento de la letalidad del virus. Los científicos no tienen claro el mecanismo que puede estar detrás de estos decesos, pero no descartan que pueda tener relación con una desregulación inmunitaria o un déficit en la inmunidad celular de estos pacientes empujado por la propia enfermedad. La prevalencia de trastornos mentales en la población adulta canaria es del 9,33% según los datos del Ministerio de Sanidad.

Un estudio extensivo

Este nuevo estudio se realizó con los datos de ingresos hospitalarios del sistema de salud de Estados Unidos, lo que supuso la inclusión de 540.667 pacientes que sufrieron Covid-19 entre abril de 2020 y marzo de 2021. Gracias a esta gran muestra, la investigación pudo estimar por primera vez cómo aumenta el riesgo de fallecer dependiendo del número de patologías previas. «El riesgo de fallecer era 1,53 veces mayor con una patología previa, 2,55 veces mayor con 2 o 5 patologías y hasta el triple (3,29 veces) si tenían entre 6 y 10», explican los investigadores. En Canarias, según los datos obtenidos en los últimos 15 días de julio de 2021, el 72,4% de las personas que fallecieron padecían 1 o más patologías previas.

17,5% con obesidad El 17,5% de la población canaria sufre obesidad, que es uno de los factores de riesgo más determinantes en la Covid-19.

No obstante, y sin duda, la patología previa que más acrecienta el riesgo de fallecer es la obesidad. La obesidad ha sido considerada por muchos expertos como una epidemia, dado el crecimiento que ha tenido en los últimos años en todo el mundo. En 2018 en España el 16% de la población mayor de edad tenía obesidad. Una cifra que crecía hasta el 17,5% en Canarias, lo que supone aproximadamente 278.000 personas en todo el Archipiélago. Si se padece obesidad y Covid, el riesgo de fallecer aumenta un 30%.

Infraestimada

Aunque ha sido mucho más estudiada, la obesidad ha sido durante mucho tiempo durante la pandemia infraestimada. De tal forma que, mientras los intensivistas alertaban de que estaban recibiendo cada vez más pacientes con obesidad en la UCI, eran muy pocos los artículos científicos que estudiaban esta condición. Aunque no lo tienen claro, hay varios mecanismos propuestos que pueden estar generando esa mayor tasa de complicaciones. Los investigadores consideran que la obesidad puede provocar una inflamación crónica, por el exceso de tejido adiposo, que pueda exacerbar aún más la inflamación provocada por la Covid. Tampoco se descarta que el sistema inmune de estas personas esté debilitado, tanto por el déficit de vitamina D –común entre las personas obesas– como por tener una microbiota intestinal debilitada. Por otro lado, se investiga si el tejido adiposo puede estar sirviendo de reservorio para el SARS-CoV-2, dado que expresa la proteína ACE2 que el virus utiliza como puerta de entrada para infectar la célula.

26% más de riesgo de muerte Entre los pacientes jóvenes, de menos de 40 años, es esencialmente la hipertensión lo que aumenta el riesgo de fallece. Lo hace en un 26%

La tercera patología que desentraña un mayor riesgo de fallecer es la diabetes. Pero solo aquella mal controlada. Según el artículo del CDC, la diabetes mal controlada aumenta un 26% el riesgo de fallecer. La diabetes tipo 2 suele ser la más común y, además, está íntimamente ligada a la obesidad, lo que aumentaría aún más si cabe la posibilidad de fallecer al contraer la Covid-19. Canarias es la comunidad con mayor tasa de diabetes, un 10% de toda la población la padece.

Pese a que estas patologías previas son las que, en mayor proporción pueden provocar el fallecimiento, hay hasta un total de nueve asociadas con el desarrollo de una enfermedad severa. En los pacientes menores de 65 años, lo más común es que requieren ingreso en UCI o ventilación asistida cuando padecen obesidad, diabetes e hipertensión. En los mayores de 65 sucede cuando tienen colesterol alto, diabetes o ateroesclerosis coronaria –es decir, las arterias cardiacas endurecidas–.

Hipertensión en los jóvenes

Entre los pacientes más jóvenes, de menos de 40 años, es esencialmente la hipertensión lo que aumenta el riesgo de fallecer (en un 26%), el de necesitar ventilación (25%) y requerir ingresar en UCI (un 11% más). En Canarias, el porcentaje de población con hipertensión es una de las más altas de España, el 23,5%. En este mismo grupo también es un factor de riesgo común el asma, que provoca un aumento del 9% en la probabilidad de ingreso en UCI, aunque no está significativamente asociado al riesgo de morir.

9% más riesgo de UCI Entre los jóvenes, el asma no desentraña un riesgo mayor de fallecer o necesitar ventilación asistida, pero sí de ingresar en UCI, que crece un 9%

Otras patologías como la EPOC, la enfermedad renal crónica o trastornos neurodegenerativos, como la demencia o Alzheimer, o el hipotiroidismo pueden tener una influencia directa en el desarrollo de una Covid-19 grave. Asimismo, la investigación del CDC dictamina que otras condiciones médicas como ir en silla de ruedas o diálisis están relacionados con un aumento del riesgo de fallecer.