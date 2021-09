Los Premios Princesa vuelven a su ser: la ceremonia regresará al Campoamor con un aforo más reducido

Eso sí, aunque previsiblemente este año habrá la ceremonia “tradicional”, no será con el aforo de los años previos al estallido del coronavirus. También, y pese a que la Princesa de Asturias ya se ha marchado de España para iniciar su curso en Gales, se da por hecha su presencia en la ceremonia de entrega a finales de octubre en Oviedo. Cuando la Casa del Rey anunció que Leonor abría una nueva etapa formativa en su vida subrayó que no dejaría de atender sus compromisos institucionales, como sería el caso de asistir a los premios que llevan su título. La situación sanitaria ya permite que este año, muy previsiblemente, haya actos con los premiados en otros lugares de Asturias y no sólo en Oviedo.

Pasado el 2020, cuando la actividad de la Fundación Princesa quedó reducida a mínimos por motivos de seguridad sanitaria, la entidad organizadora de los Premios acaba de reactivar su programa “Toma la palabra”, una de sus grandes apuestas por acercar la figura de los premiados a los escolares asturianos. Este programa, que desde su puesta en marcha en 2013 ya ha implicado a más de 23.000 alumnos, consiste en una serie de actividades organizadas en torno a los galardonados cada año. Habitualmente, las actividades se cierran con distintos actos en los que los escolares se encuentran con las personalidades premiadas. Este año, sin embargo, no será así. Por motivos sanitarios no se organizarán actividades en los centros educativos vinculados al programa de la Semana de los Premios.

El programa “Toma la palabra” de este año se divide en siete actividades. La actividad “Un movimiento imparable”, está inspirada en la trayectoria de Teresa Perales, premio “Princesa” de Asturias de los Deportes. Los alumnos deberán presentar, en formato libre, la historia del movimiento paralímpico internacional y la participación de la premiada en este. Con “Aprender, prosperar, liderar” se toma como referencia el ejemplo de CAMFED (Campaign for Female Education), premio de Cooperación Internacional. “GenerAcción” es la actividad basada en la trayectoria de la feminista Gloria Steinem, premio de Comunicación y Humanidades. “Los estudiantes elaborarán junto a sus profesores el primer número de una revista cuya temática abordará el feminismo y los derechos civiles”, indica la fundación.

“La concordia a la mesa” es el título de la propuesta inspirada en la figura de José Andrés, premio de la Concordia junto con la ONG World Central Kitchen. La actividad consiste en “expresar de forma gráfica (viñetas o cómics) cómo el premiado ha conseguido que un elemento cotidiano como la comida sea una forma de conexión entre personas, culturas y pueblos”. También dedicada a José Andrés está la actividad “Alimentar la humanidad”, dirigida al alumnado de Formación Profesional de la rama de Hostelería y Turismo

“Los 7 Magníficos Científicos” es la actividad con la que la Fundación plantea una aproximación a las figuras de Katalin Karikó, Drew Weissman, Philip Felgner, Uğur Sahin, Özlem Türeci, Derrick Rossi y Sarah Gilbert, premio “Princesa de Asturias” de Investigación Científica y Técnica. “La actividad consiste en expresar en dibujos ilustrativos cómo actúan las vacunas y de qué tipo pueden ser”. También relacionada con estos galardonados está la actividad titulada “Código científico”.