La enseñanza de la religión islámica en centros de Baleares se aplaza a octubre por falta de profesores

Una de las novedades del curso escolar que acaba de empezar es que por primera vez se impartirá a modo de prueba piloto la enseñanza de la religión islámica en colegios públicos de la isla, concretamente en los centros de Lloseta, ses Salines y Colònia de Sant Jordi. No obstante, la materia no empezará a enseñarse en las aulas hasta el próximo mes de octubre, según explicaron ayer fuentes de la dirección del colegio Es Puig de Lloseta, debido a que la conselleria de Educación todavía no ha asignado a los profesores que deben impartir las clases de religión islámica. «Estamos pendientes de que la Conselleria nos diga cuándo hay que empezar, todavía no tenemos maestros», señalaron.

El colegio Es Puig de Lloseta, con capacidad para unos 600 alumnos, recibió unas 90 solicitudes de familias interesadas en recibir enseñanza de religión islámica. De hecho, uno de los criterios del Govern a la hora de decidir las escuelas que participarían en la prueba piloto está relacionado con la demanda, que en el caso de Lloseta es elevada.

La religión islámica se impartirá en Es Puig únicamente desde tercero hasta sexto de Primaria por falta de espacio. La dirección explica que el centro invertirá las mismas horas en la enseñanza de la religión cristiana y la islámica.