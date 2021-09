“Tenemos miedo a una crisis económica porque supondría más casos en salud mental”

La pandemia ha dejado, entre otras cosas, más consultas en salud mental: síntomas ansiosos de tipo fóbico, por ejemplo. También autolesiones y en pacientes muy jóvenes, hecho que preocupa en el gremio, según la psiquiatra Laura Iglesias.

¿A estas alturas perciben un incremento de personas en consulta con problemas que arrastran de todo este tiempo de pandemia?

Sí, desde hace unos meses. Durante la pandemia estaba todo parado: pacientes con el perfil que teníamos previamente. Pero desde hace unos meses vemos cómo se incrementan consultas con síntomas depresivos, tras la sensación de soledad que muchos pacientes vivieron durante la pandemia. Personas con trastornos del sueño y con síntomas ansiosos de tipo fóbico en forma de temores desproporcionados como salir a la calle, al contagio o a contagiar a su familia... A veces lo que provocan es la incapacidad de los pacientes para realizar su vida normal.

¿Gente a la que le cuesta ahora el contacto social?

Sí. Algunos siguen recluidos en sus casas, con un temor intenso a salir, a relacionarse, con temor a volver a realizar su vida normal por miedo a contagiarse. También detectamos incremento de síntomas tipo ritual: lavado de manos, desinfección... que condicionan un poco la vida de las personas. No es la ansiedad pura que era más frecuente anteriormente.

¿De qué edades hablamos?

La ansiedad aparece en todos los grupos de edad. Pero estamos viendo un incremento que nos está alarmando en pacientes jóvenes, adolescentes. En chicos en preadolescencia y adolescencia. A partir de los 16 años es cuando yo puedo empezar a atenderlos en consulta. También vemos este tipo de patologías en las urgencias, que se han incrementado mucho en este grupo de edad. Antes era excepcional ver una urgencia en pediatría y ahora en cada guardia tenemos alguna urgencia en pediatría.

Además de ansiedad, ¿qué tipo de conductas detectan?

Conductas tipo autoagresivo, autolesiones, pero también hemos detectado un incremento muy llamativo de pacientes muy jóvenes con ideaciones suicidas, planes suicidas e intentos autolíticos.

¿Requieren hospitalización?

En algunos casos sí. Lo vemos en mayores de 16 años y también lo ven mis compañeros de infanto-juvenil en menores de esa edad.

¿Existe una causa común?

Son episodios de autoagresiones para liberar el malestar (como cortes o autoinfligirse daños para liberar tensión interna). Pero no existe un patrón específico. Probablemente el malestar que se vivió al empezar la pandemia, la incertidumbre, el temor, las noticias que nos informaban continuamente de muertes, de contagios, de falta de medios... Yo creo que de alguna manera contribuyó. Y no poder desarrollar la vida como antes.

¿Prevén un aumento de casos en los próximos meses?

Es difícil de prever. En estos momentos estamos atendiendo a pacientes ya derivados, habitualmente por su médico de familia y algunos probablemente aún no han tenido esa primera consulta porque tenemos lista de espera. Lo que va a ocurrir dependerá un poco de la evolución de la pandemia, de si aparecen nuevas variantes que obliguen a más restricciones.... esperemos que no. Tenemos un poco de miedo a la posible crisis económica, que esperemos que al final no aparezca. Porque, hablando con compañeros, sí que hemos pensado que si aparece una crisis económica como la que tuvimos del ladrillo vamos a tener otro repunte de casos. Esperemos que se logre controlar, con las ayudas que está recibiendo de la UE el Gobierno, y que no lleguemos a tenerla.

¿La pandemia ha llevado a un incremento en la prescripción de fármacos en salud mental?

España siempre ha sido un país en el que se prescriben muchos psicofármacos. Y sí que durante el confinamiento y meses posteriores se ha incrementado la prescripción. Además, la prescripción no la hacemos solo los psiquiatras sino que también se hace en Atención Primaria, que también atienden muchas patologías más leves. Se ha incrementado de forma significativa la prescripción de psicofármacos para aliviar el malestar.

¿Nuestro sistema de salud está listo para atender la cantidad de casos en este campo de la salud mental y los que puedan venir?

El sistema de salud que tenemos es deficitario desde hace muchos años. Ya antes nos costaba poder atender a los pacientes. Y no solo atenderlos por primera vez, porque en psiquiatría es tan importante ese primer contacto como las consultas sucesivas, las revisiones, que son fundamentales para ir ajustando los tratamientos y las pautas que les damos a los pacientes. No solamente tenemos demora para esa primera cita sino que también la tenemos para volver a verlos y eso, evidentemente, nos dificulta el poder hacer una óptima atención.

Y esa situación previa empeora con los efectos de la pandemia, con mayor demanda...

Claro. Es que en estos momentos seguimos viendo las mismas patologías que teníamos previamente y todo lo que ha sobrevenido con la pandemia...

¿Qué le pediría a la estrategia (2021-2026) del Ministerio de Sanidad en este campo?

Con respecto al plan nacional yo espero que los políticos se dejen asesorar por los profesionales, que se basan en criterios científicos. Después, lo más importante es que se pongan a disposición los recursos para poder implementarlo.