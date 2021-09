Ríos de fuego en La Palma

Suspendidas todas las clases en los municipios palmeros de Los Llanos, El Paso y Tazacorte

La erupción de Cabeza de Vaca, a 30 kilómetros de la anterior de La Palma (Teneguía, 26 de octubre de 1971), no había causado anoche ningún daño personal pero las coladas bajaban por la pendiente y ya habían devorado, además de importantes extensiones de monte, al menos 8 viviendas rurales. Además, fueron evacuadas más de 5.000 personas, entre residentes y turistas, en los núcleos más próximos a la lava. Los vecinos de poblaciones más alejadas seguían, entre el estupor y el desasosiego, el desarrollo de los brazos ardientes y las enormes columnas de humo negro –por las cenizas volcánicas– y blanco –por los pequeños incendios forestales– que se veían a lo lejos generadas por el nuevo sistema volcánico asociado al de Cumbre Vieja, cuyo rugido continuo se oía a varios kilómetros de distancia y dibujaba un escenario infernal.

El seísmo que dio el aviso

El empuje del magma, que había comenzado a sentirse en las entrañas de La Palma hace 10 días –desde el sábado 11– por la sucesión de miles de pequeños terremotos –25.000 hasta ayer–, dio una clara señal de que iba a acabar en erupción ayer a las 11:16 horas. Un temblor muy próximo a la superficie, de 4,2 grados en la escala Richter –el de mayor magnitud de toda la serie–, sacudió a los vecinos de las poblaciones más próximas a la zona cero: Las Manchas (Manchas de Abajo, Jedey, San Nicolás y El Paraíso), entre los municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane; El Charco (Fuencaliente), La Bombilla (Los Llanos y Tazacorte) y El Remo y Puerto Naos (Los Llanos). Los comités director y científico del Pevolca (Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias) declararon el inicio de la fase preeruptiva pero mantuvieron el semáforo de riesgo volcánico en amarillo –el de menor nivel de alerta– al desconocerse cuándo se iba a producir la explosión. Llegó mucho más pronto de lo esperado. A las pocas horas, el semáforo había pasado a su máximo color: el rojo, dentro del nivel 2, con lo que las competencias pasaban al Gobierno de Canarias.

Anoche, al menos ocho columnas de piroclastos que alcanzaban los 100 metros de altura iluminaban la noche en los altos del suroeste de La Palma. Las coladas, a 1.075 grados de temperatura, descendían a 0,7 kilómetros por hora hacia las medianías de El Paso y Los Llanos de Aridane devorando toda la vegetación que se encontraban a su paso. El operativo había evacuado a un millar de turistas que se encontraban en hoteles y casas rurales del entorno de los nuevos volcanes. Algunos se fueron a Tenerife en barco o avión –los puertos y el aeropuertos operaron durante toda la jornada– y otros fueron realojados en hoteles alejados del foco eruptivo o trasladados a instalaciones habilitadas para los evacuados: el cuartel del Fuerte en Fuencaliente o el pabellón de deportes Roberto Estrello de Santa Cruz de La Palma, entre otros. Mientras, al menos 4.000 residentes de las zonas afectadas abandonaron sus hogares. Muchos lo hicieron por sus propios medios, rumbo a viviendas de familiares y amigos, siguiendo los consejos que habían recibido de las autoridades en los días previos. Otros fueron conducidos a los puntos de atención habilitados por las autoridades palmeras.

La erupción fue de tipo fisural y estromboliana con lava basáltica, explicó Itahiza Domínguez, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, organismo que dirige la vigilancia volcánica en el Archipiélago con el apoyo del Instituto Vulcanológico de Canarias (Involcan). «El terreno se abombó y se abrieron dos grietas por las que salió la lava, con varias bocas, al menos ocho, aunque es un número que puede crecer o decrecer con el paso de los días y el desarrollo de la erupción». Domínguez detalló que «tiene las características de las anteriores erupciones volcánicas estudiadas en Canarias». Ahora habrá que seguir la evolución de las coladas, que amenazan a viviendas dispersas y fincas en su camino hacia las medianías y la costa.

Un amplio operativo formado por más de un millar de personas trabaja para minimizar el impacto de la erupción en La Palma, entre autoridades, científicos, bomberos, sanitarios y miembros de los cuerpos de seguridad y protección civil. Ya estaban movilizados después de que se activara la primera alerta el pasado lunes. A lo largo de la tarde-noche de ayer ya comenzaron a llegar los primeros refuerzos de otras Islas, que se completarán durante la jornada de hoy. Se trata principalmente de equipos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de bomberos profesionales y voluntarios, en especial de Tenerife y Gran Canaria, aunque también de otras Islas.

La visita de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres, presidentes del Gobierno de España y de Canarias, se unieron anoche al centro de control en la capital de la Isla Bonita, Santa Cruz de La Palma, para seguir la evolución de la erupción. A las 22:20 horas ofrecieron una rueda de prensa junto al presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, para ofrecer las primeras valoraciones. «Por encima de todo hay que destacar que se ha garantizado la seguridad de las personas. Es lo más importante», aseguró Sánchez, que valoró el trabajo de los científicos para predecir el fenómeno volcánico y activar con antelación los sistemas de alerta.

Ángel Víctor Torres subrayó por su parte que «se descartan por ahora» nuevos focos eruptivos. El presidente canario también destacó que las conexiones aéreas y marítimas con La Palma se mantienen activas y que el seguimiento de la evolución de las coladas, que «cambiarán la fisonomía de La Palma», se mantendrá de forma exhaustiva hasta que concluya el proceso volcánico, que puede durar días o se puede extender durante semanas o meses.

Ni un herido

También intervino en la comparecencia ante los medios el presidente palmero, quien destacó que no se produjera ni un solo herido en el primer día de erupción. «Hemos trabajado de forma coordinada y activado con antelación los protocolos de protección, de tal forma que no ha habido que lamentar daños personales. Habrá daños materiales, pero todavía es pronto para las evaluaciones pues el proceso volcánico acaba de comenzar», detalló Mariano Hernández Zapata, que agradeció que Pedro Sánchez suspendiera un viaje a Nueva York (Estados Unidos) para volar a La Palma a seguir in situ la evolución del volcán.

Suspendidas las clases

Como consecuencia de la situación de alerta, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias suspende hoy las clases en todos los centros educativos de los municipios palmeros de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte. La medida, adoptada por el departamento educativo regional en coordinación con el Cabildo de La Palma, se aplicará inicialmente durante la jornada de hoy aunque su continuidad estará condicionada a la evolución de la lava. La Palma mantiene cerrada la carretera LP-212 y aconseja no transitar por la LP-2, entre el cruce del Campo de Lucha de Las Manchas y El Sombrero, en Tajuya, así como por la LP-213, que sube hasta Todoque.

El nacimiento de un nuevo volcán en La Palma también afectó a la Sanidad. El Comité de Emergencia del Hospital General de La Palma anunció ayer que ha reorganizado la actividad del centro para dar respuesta a la situación de emergencia por la erupción volcánica. Reunido ayer por la tarde, ha determinado suspender, hasta nuevo aviso, las cirugías programadas no urgentes, las consultas externas y las visitas a los pacientes, salvo aquellos que precisen acompañamiento a criterio facultativo.

Reorganización sanitaria

Solo habrá consultas de las especialidades de Oncología, Hemodiálisis, Hematología, Neurología, Alergología, Psiquiatría, Obstetricia y Radiodiagnóstico, se realizarán aquellas intervenciones quirúrgicas inaplazables, urgencias o de atención oncológica y se mantienen los servicios de Hospitalización a Domicilio y rehabilitación para pacientes ingresados. El Comité de Emergencia del Hospital de La Palma ha adoptado esta decisión con carácter preventivo para garantizar la capacidad de atención ante un eventual incremento de actividad derivada de la situación por la erupción volcánica ocurrida ayer en la Isla. Se realizará una evaluación progresiva de las medidas y, una vez valorada la situación, el Comité adoptará posibles cambios para retomar la actividad asistencial.

Mientras, las autoridades insisten en solicitar a vecinos y turistas que eviten acercarse a la erupción y burlar los controles establecidos en las carreteras por la alta peligrosidad de las coladas de lava.