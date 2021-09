Cumbre Vieja remueve los cimientos de La Palma

Con su magnitud 3,2, el fuerte temblor del sábado removió a las 4:26 horas de la madrugada la frontera entre Tazacorte y del Paso. En ese lugar 10 barrios del pueblo notaron este temblor con una intensidad 3. Esto quiere decir que no se registraron daños.

Ante este escenario, el Comité Científico no descartaba entonces que se produjeran daños en las edificaciones así como desprendimientos que afectarían al entorno de Puerto de Naos, pues la localidad costera está muy cerca de los barrios que están sintiendo los terremotos con mayor intensidad. Los expertos también ratificaron entonces que el magma, por el momento no tiene visos de detener su ascenso, y sigue empujando la superficie provocando una deformación que continúa creciendo, aunque a un ritmo menor y sin superar aún los 10 centímetros. Llegados a ese punto, los científicos tampoco descartaban el comienzo de otros fenómenos observables en superficie, como pueden ser cambios de temperatura, una modificación del olor y color del agua o el comportamiento anómalo de animales, que suelen ser más sensibles a este tipo de fenómenos naturales.

Sin embargo, el grupo de científicos compuesto por miembros del IGN, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), Instituto Geológico y Minero de España (IGME), la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Instituto Español de Oceanografía (IEO), y las dos universidades canarias, se mantenían prudentes. Recomendaron mantener el semáforo amarillo por riesgo volcánico en la zona de Cumbre Vieja, es decir, en los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane, Mazo y Fuencaliente, donde viven aproximadamente 35.000 personas. Pensaban que la erupción tardaría más. Creían que todavía no había evidencias suficientes de que pudiera darse una erupción inminente. Así lo señaló el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, en una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias (Pevolca) del sábado. Se equivocaban. Después lo han reconocido. Por eso, el mismo domingo por la mañana iniciaron las tareas de evacuación de las personas que no se podían valer por si mismas y residían en la zona próxima adonde luego se produjo la erupción.

El semáforo amarillo no obligaba a la población a abandonar sus hogares, aunque sí a prepararse para una posible evacuación de emergencia. De ahí que todos los municipios cuenten ya con sus propios planes de evacuación, con la mirada especialmente puesta en los barrios que podrían estar más afectados. En este sentido, el sábado se congregó a los vecinos de los barrios de Las Manchas de Abajo, San Nicolás y Jedey así como La Bombilla, El Remo y Puerto de Naos para darles información en relación a la alerta. El Cabildo también repartió trípticos entre la población de los municipios afectados. «Pedimos a la población que permanezcan atentos, sobre todo a los canales oficiales de comunicación», aseveró el presidente insular que no escondió la preocupación que existe porque los terremotos pudieran generar desprendimientos que pongan en riesgo la seguridad de las personas.

Cabe recordar que, aunque existen estas zonas de riesgo, no todas serán evacuadas, ni siquiera al mismo tiempo. De hecho, solo serán «algunos barrios» los afectados, como explicó Miguel Ángel Morcuende, que señaló que hay municipios que se encuentran en esta situación de riesgo más por la posibilidad de que ocurra un desprendimiento (Mazo y Fuencaliente) y otros cuyo riesgo principal es que puedan estar cerca de la posible erupción (Los Llanos y El Paso). No obstante, remarcó que, en este último caso, no se prevé que la erupción pueda afectar al casco del municipio, con lo que no se tendrían que evacuar las zonas más pobladas. En este sentido, el jefe de Emergencias del Cabildo de La Palma y director del dispositivo actual, Miguel Ángel Morcuende adelantó que, en caso de evacuación, «los puntos de encuentro en caso de evacuación serán los campos de fútbol de Los Llanos, El Paso y Mazo y el Centro de Volcanes de Fuencaliente», donde unas guaguas estarán esperando para llevar a la población a los lugares que se han habilitado para refugiarlos.

Todas las personas afectadas tendrán que acudir a estos puntos en caso de emergencia, a excepción de las personas con movilidad reducida, que serán recogidas en sus domicilios junto a un familiar y se les llevará al Fuerte de La Palma que está cerca de la capital, al otro lado de la isla. Morcuende concluyó insistiendo en que la «acción fundamental» de este dispositivo emana del plan de evacuación; «siempre poniendo por encima de todo las vidas de personas que es el bien más preciado que tenemos que conservar».

¿Qué hacer en una zona de riesgo?

Planifique la crisis

Aunque en esta fase no es necesario comenzar la evacuación de las zonas de riesgo (en este caso El Paso, Los Llanos de Aridane, Mazo y Fuencaliente), la población sí se debe empezar a preparar para una posible contingencia. Es, por lo tanto, el momento de informarse en el Ayuntamiento sobre las rutas de evacuación y el punto de reunión establecido. Se debe elegir a un familiar o amigo como punto de referencia para que sepa dónde se desplaza en caso de evacuación y hay que asegurarse de que todos en la familia lo saben. Si, además, se convive con personas con alguna discapacidad que requiera una evacuación especial (en ambulancia) se debe notificar este hecho a Asuntos Sociales de su Ayuntamiento.

Cuente con una reserva de víveres

Tener un aparato de radio a pilas, linterna, velas y pilas de repuesto y seguir las instrucciones transmitidas por las autoridades competentes a través de los medios de comunicación. Es necesario tener reservas de medicación suficiente para sus familiares que lo requieran de manera habitual, disponer de agua embotellada y contar con una reserva de alimentos básicos y no perecederos para unos pocos días. Es recomendable guardar en una carpeta la documentación personal de toda la familia y de la vivienda.

Prepare la casa y el coche

Todos los adultos que se encuentren en zonas de riesgo volcánico deben saber -o aprender- a desconectar gas, agua y luz, pues será necesario cerrarlos en caso de evacuación. Además se debe mantener lleno el depósito del vehículo, dado que para el momento de la evacuación las gasolineras podrían estar cerradas.

Casa de acogida para los animales

Los animales de compañía se deben encomendar a familiares o amigos que no se encuentren en municipios de riesgo. Si no dispone de alojamiento, las autoridades se harán cargo de ellos. Por razones de higiene, no podrán estar en los albergues. Si tiene animales de granja, comuníquelo a su Agencia de Extensión Agraria o al teléfono de información del Cabildo, a fin de que le indiquen las acciones a realizar. Los animales de granja, si hay evacuación, hay que soltarlos.