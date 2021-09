El riesgo de infección de covid es cuatro veces más alto en la población sin vacunar

La Incidencia Acumulada (IA) de Covid-19 a los 7 días en Canarias se sitúa actualmente en 31,3 casos por cada 100.000 habitantes, cifra que se eleva a 76,3 casos por 100.000 habitantes en las personas sin inmunizar contra la enfermedad por SARS-CoV-2. Ello se traduce en que el riesgo de infección por coronavirus es cuatro veces superior en la población que no ha recibido ninguna dosis de la vacuna respecto a la que ha recibido la pauta completa. Respecto a las personas ingresadas por el virus en las últimas dos semanas, el 56% no tenía patologías previas, y en el caso de además no contar con la protección de la vacunación, dicho porcentaje sube a casi el 74%, según los datos aportados por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

Desde que comenzó la pandemia, se han diagnosticado en las Islas 94.242 casos de coronavirus, tras sumarse ayer 93 nuevos contagios, de los que 37 se registraron en Tenerife, 27 en Gran Canaria, 13 en Lanzarote y, 14 en Fuerteventura y uno en La Palma. Este es el resultado de las 2.676 pruebas diagnósticas realizadas durante el pasado domingo.

Con estas cifras, la Incidencia Acumulada en el Archipiélago se sitúa en 31,3 casos por cada 100.000 habitantes a los 7 días y en 66,87 casos a los 14 días.

Asimismo, en el día de ayer se notificó el fallecimiento, por Covid-19 de un mujer en Gran Canaria, de 59 años de edad, que padecía patologías previas y estaba ingresada en el hospital. Con esta muerte ya son 973 las víctimas mortales por coronavirus en el Archipiélago, 37 de ellas desde el 1 del presente mes de septiembre.

De los 94.242 casos acumulados durante el año y medio de pandemia, han superado la enfermedad el 94,7% de los pacientes diagnosticados, lo que supone 89.282, tras las 641 altas médicas contabilizadas en el día de ayer. Ello ha contribuido a que por primera vez, desde el pasado 3 de julio, Canarias haya bajado de los cuatro mil casos activos, hasta situarse ayer en 3.987 pacientes positivos de Covid-19, de los cuales 3.720 -93%-, están en sus domicilios con síntomas leves o asintomáticos; mientras que 267 se encuentran hospitalizados, 45 en cuidados intensivos (UCI) -uno más que el día anterior-, y 222 en planta -seis más que el sábado-.

La Isla con más casos activos es Gran Canaria, que cuenta en estos momentos con 2.473 -el 62% de todo el Archipiélago-, y sus acumulados ascienden a 36.054 casos. Le sigue en número de positivos por Covid-19 Tenerife, que actualmente registra 1.190 activos, aunque en casos acumulados la cifra es superior, con 45.134.

Lanzarote, por su parte, contabiliza 87 activos epidemiológicamente y 6.758 acumulados; mientras que Fuerteventura, la única Isla que en estos momentos está en fase 3 de alerta, suma 4.348 acumulados y 228 activos. La menor incidencia de la pandemia por coronavirus se registra en La Palma, con 1.091 acumulados y cuatro casos activos; seguida de El Hierro y La Gomera que ayer no sumaron nuevos contagios, por lo que se mantienen en 453 acumulados y 402, respectivamente, así como dos activos en cada una de las citadas islas.