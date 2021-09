Florián y Rosi, el matrimonio de Tajuya que durmió junto a los ronquidos del volcán

«¿Esto? A nosotros no nos da miedo desde aquí tal y como están las cosas ahora, ya pasó hacia abajo, así que si no abre otra boca que dirija la lava hacia aquí, nos quedamos en nuestra casa». La explicación de Florián es nítida. No es vulcanólogo, no tiene tampoco conocimientos de geología, pero lo que sí sabe es que si los Cuerpos y Fuerzas del Estado no le ordenan la evacuación de su vivienda, ellos van a permanecer dentro de las cuatro paredes en las que han escrito su historia.