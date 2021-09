«Fuimos a grabar belleza y nos encontramos con un infierno». Alfonso Escalero lo cuenta con voz acelerada, todavía sobrecogido por lo que acaba de ver y fotografiar: la dimensión devastadora de la erupción de Cabeza de Vaca desde el aire. Una foto suya, en la que se ve una isla de naturaleza con una casa en medio que ha sobrevivido milagrosamente –por ahora– a las coladas que la rodean, dio ayer la vuelta al mundo. «Las imágenes que hemos visto nos han causado un gran impacto emocional. Vimos hasta a un perro, con una pata quemada, que se habría quedado en la casa pensando que los dueños estaban dentro o volverían. Y la lava se acercaba. Las coladas lo engullen todo en un momento. Es un drama monumental».

Alfonso Escalero es el coordinador de la empresa I Love The World, con base en Santa Cruz de Tenerife. El amplio equipo que trabaja para esta marca hace de todo lo relacionado con el sector audiovisual: vídeos y fotografías por mar, cielo y tierra, realidad virtual, campañas de promoción... Estaban culminando un trabajo sobre los parques naturales de Andalucía, contratados por el Gobierno de esa comunidad, cuando se enteraron de la erupción en La Palma. «Teníamos que ir. Es nuestra tierra. Así es que cogimos el avión, llegamos a Tenerife y de ahí nos fuimos a La Palma, algunos en el helicóptero que contratamos para tomar las imágenes».

El lunes, un día después de la primera explosión, ya estaban sobrevolando el cielo del desastre. «Nuestra especialidad es captar la belleza de los espacios y fenómenos naturales. Y con esa intención vinimos a La Palma. Pero cuando te topas con tanta destrucción sientes dolor y frustración. Es descomunal el daño que está causando la lava», asegura Escalero.

Ayer por la tarde el equipo de I Love The World volvió a los alrededores de la zona cero para retratar el espectáculo nocturno de las explosiones volcánicas y los piroclastos. «Tienes sensaciones contradictorias. Por un lado, está el desgarro de ver todo lo que está perdiendo la gente. Por otro lado, la erupción de noche es hipnotizante. La puedes estar mirando un largo rato sin darte cuenta de que pasa el tiempo. Y luego está ese rugido continuo que sale de las entrañas. Es devastador pero al mismo tiempo impresionante», asegura el fotógrafo.

I Love The World, que lleva ocho años operando después de nacer con el nombre de I Love Santa Cruz, pudo reunir un buen equipo para acudir a La Palma. Con Escalero fueron entre otros el fotógrafo submarino Francis Pérez, con premios nacionales e internacionales por sus imágenes de los fondos marinos, o Fran Salazar, piloto de dron y subcampeón de España en vuelo 3D en acción que, además de estar vinculado a I Love The World, dirige la empresa Airmedia 360. Solo la foto de la casa superviviente había recibido ayer en el Facebook de la empresa 2.400 me gusta y había sido compartida por decenas de miles de personas en todo el mundo.