El Cabildo descarta por ahora la evacuación de Tazacorte y Fuencaliente

Los medios, entre los que se encontraba las principales televisiones nacionales y autonómicas, así como emisoras extranjeras como el caso de Al Jazzera, fueron trasladados hasta El Frontón, a poco más de un kilómetro de donde se encuentra la principal boca del volcán. Morcuende puntualizó que la principal prioridad de los recursos es que no se produzcan víctimas mortales por este fenómeno de la naturaleza que destroza todo lo que coge por delante. Asimismo, explicó que si bien en el plan inicial se incluyeron municipios como la Villa de Mazo, en este caso por el riesgo de los seísmos, Fuencaliente y Tazacorte como posibles zonas a evacuar, por ahora se mantiene únicamente a Los Llanos de Aridane y El Paso como únicos municipios afectados. En el caso de Tazacorte, señaló que no hay novedad ya que la colada aún no ha llegado hasta su territorio.

En cualquier caso, Morcuende indicó sobre la posible fecha en que la lava podría tocar el mar que «no hay previsión y además no merece la pena hacer previsiones» porque «como se han dado cuenta el volcán hace lo que le parezca oportuno». También apuntó que si no ha llegado aún al océano es porque se produjo «un cambio en la viscosidad». «Es algo que no podemos controlar», sentenció.

Sobre el comportamiento del volcán, el jefe de Emergencias recalcó que salió en un punto donde apenas 20 horas antes habían estado avisando a los habitantes, tanto de Las Manchas como de Jedey, destacando así el trabajo que realizan los científicos con este fenómeno de la naturaleza.

En la visita, de la que Morcuende recalcó que era segura puesto que si no fuera así no se hubiera organizado, también estuvo presente el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández, así como otros representantes políticos locales de los municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane.