Casado reclama celeridad a la hora de tramitar las ayudas para los afectados

El líder de la oposición ha viajado a la Isla Bonita, donde visitó el acuartelamiento de El Fuerte y Tajuya, junto a la presidenta del PP de Canarias, Australia Navarro, y el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, y acudió además al puesto de mando avanzado y a las zonas afectadas por la erupción.

En declaraciones a los periodistas que cubrían la visita ha pedido «actuaciones rápidas con unidad de acción» por parte del Gobierno de España, el autonómico y el Cabildo y recalcó que cuentan con el respaldo de la oposición, al tiempo que ha puesto en valor que «todos han reaccionado a tiempo». «Ante estas catástrofes naturales tenemos que ir juntos».

El líder del PP ha ofrecido su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para declarar de forma urgente la zona catastrófica y que las ayudas lleguen «cuanto antes». También las europeas, para lo que el líder de la oposición se reunió ayer con el comisario europeo de Presupuestos, Johannes Hahn.

«Pedimos que haya líneas de crédito y ayudas inmediatas. Un plan ICO La Palma, para que los afectados puedan acceder a esas ayudas y también las administraciones», ha detallado Casado, que también ha advertido del impacto de la erupción en la agricultura porque la lava puede afectar a infraestructuras de regadío del cultivo del plátano.

«Modificaciones legislativas»

Casado ha llamado a contemplar modificaciones legislativas en vivienda, dado que quienes han perdido sus casas no las van a recuperar y ha propuesto que la Sareb, fondos o las administraciones puedan poner «ya» viviendas vacías a su disposición. «Lo que estamos viviendo no es un espectáculo maravilloso, es una catástrofe natural terrible que está afectando a más de 6.000 personas que han sido desplazadas de sus hogares, muchos de ellos han perdido también sus casas», ha recalcado Casado que ve «desgarrador» el sufrimiento de las personas que no han podido acceder a sus casas o han tenido 15 minutos con el trauma de no saber qué coger.

En el Congreso, el PP ha registró ayer una proposición no de ley para proceder a declarar La Palma como una zona «gravemente afectada por una emergencia», como ayer anunció Sánchez que haría, y poner en marcha las consiguientes ayudas para particulares, municipios y empresas o aprobar líneas de subvención y de préstamo.