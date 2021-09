El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, no le va a fallar a los palmeros y hará todo lo que esté en su mano para que las ayudas lleguen lo antes posible, aunque admitió que el plan de reconstrucción de los daños que está causando el volcán de Cumbre Vieja va a ser difícil. Torres se enfrentó hoy martes en el pleno del Parlamento canario a una batería de preguntas sobre la erupción del volcán, en La Palma, para conocer las medidas que se están adoptando, la coordinación institucional o la financiación que se va a destinar para paliar los daños de los afectados. Todos los grupos políticos mostraron su solidaridad con la sociedad palmera.

Torres respondió una a una, aunque algunas ya lo ha hecho a lo largo de esta semana en sus comparecencias públicas desde La Palma -muchas cuestiones que se han debatido hoy se registraron en la Cámara al inicio de la erupción- . Aseguró que "esta es la prueba de reconstrucción más importante a la que se ha tenido que enfrentar Canarias, no va a ser fácil, no va a ser cuestión de días, semanas ni meses, hay que responder de manera inmediata pero reconstruir pueblos enteros no se hace de la noche a la mañana, las ayudas van a ser exigidas y no le vamos a fallar a los palmeros y palmeras", sentenció el presidente en el Parlamento . "Tenemos que resistir, rescatar y avanzar", en un momento en el que aún se desconocen cuáles van a ser los efectos y daños definitivos del volcán, enfatizó.

Zona catastrófica

Torres desglosó las acciones que se han realizado y valoró la coordinación institucional, pese a no tener el mismo color político, el trabajo del Pevolca, las fuerzas y seguridad del Estado, a las ONG y a la sociedad palmera en general. El presidente valoró en cuanto a las ayudas que hoy el Consejo de Ministros declara a La Palma como zona catastrófica, así como que aprueba una ayuda urgente de 10,5 millones de euros para enseres y viviendas de manera inmediata. Además habrá una reunión con la UE para recabar fondos de solidaridad donde "lógicamente vamos a acudir", recalcó, aunque aún hay doce semanas por delante. Torres calculó que los daños están por encima de los 400 millones de euros que es lo que se exige como condición mínima en Europa

Entre las acciones del Gobierno canario en coordinación con otras instituciones abrirá una oficina de atención ciudadana en la que ha sido nombrado un responsable de Presidencia para dar respuesta a quiénes han perdido su casa, sus terreros o empresas a fin de recoger esa información y tener un plan de infraestructuras coordinado. Esa oficina va a estar en la Casa Massieu en Los Llanos de Aridane. También detalló los recursos destinados por el Gobierno canario. Según precisó posteriormente en otro turno el consejero de Hacienda , Román Rodríguez, ya se se han liberado créditos como mínimo de 28 millones de euros.

Entrega de casas en octubre

Torres expuso que hay medidas para adquirir hasta 300 viviendas por parte del Gobierno de Canarias, que se comprarán a través de Visocan y se espera que ya se empiecen a entregar las primeras casas en octubre y hasta final de año ir completando hasta saber el alcance de los daños, además de 11 millones de euros para ayudas al empleo y autónomos, y en derechos sociales se destinan 6 millones para responder a situaciones vulnerables. Un equipo de trabajadores sociales se desplazará a la isla para hacer un análisis de las necesidades. También se deben valorar aún los daños agrarios y un plan de infraestructuras de carreteras que ya está analizándose. Además, Torres expuso que ha elevado una propuesta de ERTE del 100 % de exoneración para quiénes han perdido la productividad y también para los autónomos. En cualquier caso, avisó que "lo peor está por venir y va ser así", y la reconstrucción es "un reto tremendo", quizás uno de los más importantes de las islas en las últimas décadas, porque hay muchos daños económicos y sociales y el volcán sigue en erupción.

Por ello consideró que todo el Parlamento "va a estar a la altura" aunque "habrá errores y fallos" pero desde las instituciones se tiene "toda la voluntad para ayudar" y "sacar juntos" la emergencia "como merece el pueblo palmero".