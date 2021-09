Uno de cada cinco adolescentes y jóvenes varones cree que la violencia de género no existe y que es solo un "invento ideológico", según se recoge el Barómetro Juventud y Género 2021, realizado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fad. Esta cifra, destaca el documento, supone el doble del porcentaje recogido en el estudio en 2017.

Este trabajo, que ha sido presentado este miércoles por la directora general de Fad, Beatriz Martín Padura, y la subdirectora del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Anna Sanmartín, recoge la investigación realizada a través de 1.200 entrevistas a jóvenes entre 15 y 29 años sobre ámbitos relacionados con las diferencias y desigualdades de género, las identidades, experiencias afectivas y percepciones sobre la desigualdad entre hombres y mujeres.

Desde la entidad advierten de que en los últimos cuatro años se han producido "grandes avances respecto a las visiones tradicionales de género y la lucha por la igualdad" entre la juventud española, aunque son cambios que se han producido de manera "desigual" entre las chicas y los chicos.

Entre las jóvenes aumenta en más de 20 puntos porcentuales el sentimiento feminista. Un 46,1% se definían así en 2017, frente al 67,1% que lo hace ahora. También son cada vez más las que consideran la lacra de la violencia de género como "un problema social muy grave", un 74,2% lo piensa ahora, frente al 72,4% que lo hacía hace cuatro años.

Entre los chicos también aumenta el número de quienes se consideran feministas, nueve puntos: del 23,6% de 2017 al 32,8% de 2021. Sin embargo, el porcentaje de los que ven la violencia machista como un problema grave desciende. Si en 2017 era un 54,2% quien lo veía así, ahora el porcentaje apenas supera el 50%.

Feminismo

En este sentido, la Fad califica de "especialmente preocupante" el creciente porcentaje de chicos jóvenes que niegan la existencia de la violencia de género y la consideran un "invento ideológico". "En cuatro años, desde 2017 a 2021, el porcentaje se ha duplicado y se sitúa en el 20%", señala el documento.

La entidad también destaca que un "porcentaje relevante" de la encuesta declara "no saber o no querer contestar" cuando se le pregunta si es o no feminista: 9,1% ellas y 13,4% ellos.

Al respecto, recoge que "una mayoría" opina que el feminismo busca superar barreras tradicionales de las mujeres para acceder a la igualdad (63% entre ellas y 40% entre ellos), pero hay otros porcentajes "significativos" que indican que el feminismo no se ocupa de los problemas reales de las mujeres (un 28% en total y 17% entre ellas), que no es necesario (un 26% en total, un 13% entre ellas) y que busca perjudicar a los hombres (24%, 14% entre ellas).

Diferencias en la desigualdad

El estudio también ha observado diferencias significativas entre los y las jóvenes en cuanto a su percepción de la desigualdad. En este sentido, explica la Fad, "más de 7 de cada 10 mujeres" (72,9%) considera que "las desigualdades de género son elevadas en España", frente a "solo 4 de cada 10 hombres" (42,6%).

"Un dato preocupante es que 1 de cada 10 considera que no existen desigualdades de género", apunta el documento, que destaca que, desde 2017 a 2021, la percepción de desigualdad se ha incrementado entre las mujeres (entre 6 y 7 puntos) pero se ha reducido entre los hombres (de 2 a 4 puntos).

El ámbito en el que mayor desigualdad se percibe para las mujeres es el laboral. Así, la mitad de las mujeres consideran que se encuentran en una posición significativamente peor que los hombres a la hora de acceder a puestos de responsabilidad o en los salarios y un 43,6% también cree que está en inferioridad en cuanto a conciliación familiar.

Los hombres también perciben esta desigualdad pero 17 puntos porcentuales (30,5%-14,4%) menos que las mujeres. Aun así, Fad apunta que en los últimos cuatro años se ha producido un aumento de entre 5 y 10 puntos en la percepción de que las tareas domésticas y de cuidados se reparten equitativamente, situándose en porcentajes superiores al 50% en todos los casos.

Además, también en este periodo aparece una progresiva reducción de actitudes más tradicionalistas hacia la conciliación familiar. Especialmente entre las mujeres, pero no exclusivamente, aparece un rechazo mayoritario, del 59,5%, al papel de la mujer como cuidadora de los hijos.

El control, principal forma de violencia

En el estudio, la Fad también ha preguntado por las situaciones de discriminación que sufren las mujeres y destaca el cambio que se observa en cuanto a la visión de los piropos por la calle, que pasa de un 24,8% en 2017 a un 42,6% en 2021.

En cuanto a la percepción de haber presenciado situaciones de violencia de género en su entorno es mucho más habitual entre las mujeres que entre los hombres, si bien es bastante común en ambos casos. Las más habituales, tanto en ellas como en ellos, son revisar el móvil (59,7% ellas, 38,7% ellos), controlar lo que hace la otra persona (54,5% ellas, 28,4% ellos), decirle con quién puede hablar o salir (51,6% ellas, 23,5% ellos), insultar y humillar a su pareja (49,8% ellas, 23,5% ellos) y tratar de aislarla de sus amistades (46% ellas, 22,5% ellos).

Sobre las violencias sufridas, las más habituales son, entre las mujeres, revisar el móvil (21,8%), forzar una relación sexual no deseada (20,5%), controlar toda la actividad (18,2%), controlar con quién puede salir o hablar y dónde (17,2%) e insultar y humillar (16,7%).

En el caso de los hombres, únicamente revisar el móvil (15,4%), controlar toda la actividad (11,5%) y tratar de que no vea a sus amistades (10,5%) se sitúan por encima del 10% de casos, apunta el documento.

Pareja, familia y conciliación

Por otra parte, según el barómetro, un 82,9% de los hombres y un 73,4% de las mujeres se definen como heterosexuales. Entre ellas, un 18,5% se definen como bisexuales, frente a un 6,1% de los hombres. La homosexualidad y otro tipo de orientaciones representan entre un 6% y un 8%.

En cuanto a la importancia concedida a tener pareja, para algo menos de la mitad de las chicas (45,4%) y para la mitad de los chicos (50,6%) es un tema muy o bastante importante. Por modalidades de pareja, es ampliamente preferida la pareja tradicional monógama, tanto en ellas (86,3%) como en ellos (78,2%).

Los expertos destacan que, también, la mayor propensión al control entre los hombres: un 18,1% destaca que es normal mirar el móvil de la pareja, frente al 12,7% de ellas; así como la percepción de los celos como una prueba normalizada del amor (28% entre ellos, 15% entre ellas).

El estudio muestra cómo mientras entre las mujeres avanza la tendencia hacia una percepción más igualitaria de las relaciones de pareja, en el caso de los hombres tienen una cierta persistencia de las visiones tradicionales de género.