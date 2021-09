Sanidad elimina la exigencia de las pruebas Covid para viajar a Canarias

La alta cobertura vacunal en el conjunto de las comunidades autónomas españolas, y el descenso en la tasa de incidencia acumulada de coronavirus en el conjunto del país, son los motivos por los que las autoridades sanitarias han decidido anular el cribado a los viajeros procedentes de La Península y Baleares, vigente desde el 18 de diciembre de 2020 para detener la expansión del coronavirus y cubrir todos aquellos períodos de alta movilidad motivados especialmente por las vacaciones.

Durante los nueve meses que ha estado en vigor dicha medida, un total de 1.976.146 personas -el 94% del pasaje nacional-, han aportado una prueba de diagnóstico de infección activa negativa o bien el certificado vacunal contra la Covid-19, a su llegada a Canarias. Los viajeros que no presentaran cualquiera de los certificados permitidos, o que el mismo no fuera validado, quedaban identificados, registrados y emplazados a realizar aislamiento hasta obtener el resultado negativo de una prueba diagnóstica en destino. El test diagnóstico de infección activa, tanto en origen como en destino, ha sido gratuito para los viajeros residentes en Canarias que procedían del resto del territorio nacional.

Vigente en hoteles

No obstante, Sanidad matizó que la medida que exige un certificado Covid sigue vigente para el acceso a los alojamientos turísticos en el Archipiélago. Por lo tanto, todas las personas mayores de 12 años deben presentar en el recinto hotelero un certificado vacunal, de prueba diagnósticas de infección activa negativa o de haber superado la enfermedad, excepto las que acrediten la condición de residente en Canarias y declaren bajo su responsabilidad no haber abandonado su territorio en los 15 días previos a su llegada al establecimiento, y que además en dicho período no haya tenido síntomas compatibles con la Covid-19; o las que acrediten haber estado fuera de las Islas por un plazo inferior a 72 horas previas a la llegada, «y que además declaren bajo su responsabilidad que en dicho período no ha tenido síntomas compatibles con la infección», señala la orden.

En el día de ayer, Canarias registró 95 contagios de coronavirus: 32 en Tenerife, 26 en Gran Canaria, 16 en Lanzarote, 18 en Fuerteventura, uno en La Palma; dos en El Hierro y ninguno en La Gomera. Una jornada en la que se contabilizó la cifra más baja de pacientes positivos de Covid-19 de los últimos tres meses, con 1.615 casos activos -niveles del pasado junio, previos a la quinta ola-, de los que 888 están en Tenerife, 416 en Gran Canaria, 103 en Lanzarote, 182 en Fuerteventura, 17 en La Palma, ocho en El Hierro, y uno en La Gomera.

El 87% de los pacientes -1.402 en total-, están en sus domicilios con un cuadro leve de la infección o asintomáticos. También ha bajado de forma considerable las hospitalizaciones desde principios de este mes, reduciéndose casi a la mitad los ingresos en UCI -34 ayer frente a los 67 registrados el 1 de septiembre-, y en planta, con 179 en las últimas 24 horas respecto a los 356 del pasado día 1.

Este miércoles no se notificó ninguna muerte por Covid-19, por lo que el número de víctimas mortales durante la pandemia en las Islas ascienden a 984.