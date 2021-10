Canarias registra el dato más bajo de contagios de los últimos once meses

De este modo, además, se produce un descenso significativo con respecto a la cifra del día anterior en la que el número de contagiados había sido de 95 casos..

El total de casos acumulados en Canarias es de 95.162 con 1.430 activos, de los cuales 30 están ingresados en UCI y 144 permanecen hospitalizados. En las últimas horas se ha producido el fallecimiento de un varón de 68 años en Gran Canaria que padecía patologías previas y se encontraba en ingreso hospitalario. La Incidencia Acumulada a los siete días en Canarias se sitúa en 27,02 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 53,17 casos por 100.000 habitantes. Por islas, Tenerife suma en la última jornada 36 casos con un total de 45.528 casos acumulados y 780 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 36.309 casos acumulados, 13 más que el día anterior y 322 activos. Lanzarote suma nueve nuevos casos con 6.885 acumulados y 111 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 4.466 casos acumulados con dos casos más que la jornada anterior y 196 activos. La Palma no suma nuevos casos y cuenta con 1.107 acumulados y 15 casos activos; El Hierro registra un nuevo positivo, por lo que sus acumulados son 463 y sus activos un total de seis. Por su parte, La Gomera no suma casos, por lo que sus acumulados son 403 y no tiene ningún caso activo.

Hasta ayer se habían realizado un total de 2.138.138 pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 4.122 se corresponden al día de ayer. La cifra de esta última jornada nos llevan un momento en el que las cifras eran esperanzadoras. Los equipos de vacunación del Servicio Canario de la Salud han administrado 3.119.383 dosis de vacunas. En el Archipiélago ya hay 1.660.094 personas que han recibido al menos una dosis de vacunas contra la Covid-19, lo que representa el 84,67 % de la población diana mayor de 12 años. Asimismo, si se toma como referencia la población diana inicial (los mayores de 16 años) en Canarias, el 88,73 % tiene al menos una dosis. Además, hasta ayer se había logrado inmunizar a 1.620.772 personas que ya han recibido la pauta completa de vacunación, lo que representa el 82,66 % de la población diana del Archipiélago. Tomando como referencia a la población diana inicial, el 86,62 % está ya inmunizado.