La erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma ha destruido ya, en el momento de redactar estas líneas, más de 700 edificaciones y decenas de kilómetros de carretera recién construida, y ha cubierto de lava solidificada cerca de 300 hectáreas de terreno, haciéndolas inservibles para el cultivo, fuente de vida de miles de personas. Llama la atención la gran dignidad de los afectados ante la adversidad, seguramente derivada de la capacidad de esfuerzo del pueblo canario, puesta de manifiesto a lo largo de generaciones. Es el momento de contribuir todos, y más aún las Administraciones Públicas que nos representan, a que no queden estas personas sin apoyo. En el ámbito del derecho de propiedad, el Estado debe proveer nuevas viviendas a quienes lo perdieron todo. Ahí los registros de la propiedad pueden desempeñar un papel importante en la acreditación de las personas que tienen derecho a ello. La expedición de certificaciones de dominio, gratuitas según han manifestado desde el Colegio de Registradores, puede facilitar la identificación de las personas con derecho a restitución de propiedad. Aquí el papel de la coordinación del Catastro con el Registro de la propiedad, impulsada por la ley 13/2015, va a permitir, a quien tuvo la precaución de inscribir las representaciones gráficas de sus fincas, con coordenadas UTM, la defensa de su propiedad si la destrucción ha sido parcial; o al menos la obtención de títulos de propiedad alternativos si la destrucción ha sido total. También podrán llegarse a probar la titularidad por escrituras públicas u otras pruebas. Pero de lo que no cabe duda es que el Estado, cuya función principal es la defensa de la propiedad y seguridad de los ciudadanos, debe procurar viviendas alternativas a quienes las han perdido. Piénsese que el Estado gana con la erupción, ya que las coladas de lava, ha generado terrenos de nueva configuración que pasan a ser propiedad del Estado. Así lo dispone la ley de patrimonio de las administraciones públicas respecto de los bienes mostrencos. Por tanto, no puede el Estado ser rácano en la concesión de nuevos títulos de propiedad en otros terrenos públicos o adquiridos al efecto, a quienes lo han perdido todo y pueden acreditar que tenían la titularidad de los terrenos. Máxime cuando en caso de estar hipotecados los inmuebles, estos desaparecen, pero no la deuda personal garantizada. Por eso la adquisición anunciada por el Estado de viviendas para su entrega a los afectados es una buena medida, aunque no parece que sea con la generosidad que se le demanda. La historia se repite, y los textos legales decimonónicos ya preveían fenómenos naturales extraordinarios como el aluvión, la avulsión, el cambio de cauce de río, o la destrucción masiva de los inmuebles, hasta el punto que la propia ley hipotecaria considera causa de extinción de los asientos registrales la destrucción total del inmueble. El sufrimiento que provoca un volcán por desgracia no es nuevo, pero al menos esperemos, por la dignidad de todos, que todos los isleños que han perdido sus viviendas tengan la reparación que se merecen.